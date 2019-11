Smučarke iz novega tisočletja, ki ima v sebi nekaj več

V varni senci Mete Hrovat in ostalih članic slovenske ženske ekipe se na nadaljevanje sezone pripravlja tudi Neja Dvornik, prva slovenska alpska smučarka, rojena po letu 2000, ki je nastopila v svetovnem pokalu. Realno gre pričakovati, da bo tudi prva dobitnica točk. Pogovor z njo pa razkriva, da so njene ambicije še krepko večje.

Kmalu bodo minila tri leta od trenutka, ko se je Meta Hrovat prvič prebila med dobitnice točk svetovnega pokala. Vse od takrat slovenska ženska smučarska reprezentanca ni postregla z novim obrazom s točkami. Ob iskanju kandidatinj za naslednjo novinko, se pogled hitro ustavi pri Neji Dvornik, ki je v začetku leta dopolnila 18 let. Je torej vrstnica novozelandske senzacije Alice Robinson, ki je pretekli mesec postala prva zmagovalka tekme svetovnega pokala, rojena v novem tisočletju. Dvornikovi za zdaj ostaja status prve slovenske smučarke iz novega tisočletja, ki je dobila priložnost na tej ravni. V prihodnje pa …

V Söldnu je bila blizu finalu. Foto: Getty Images

Ne obstaja le ena prava pot

V Söldnu je le stežka prebolela izgubljenih 20 stotink sekunde, kolikor jo je ločilo od finala in prvih točk. Dokaz tega, da se vidi tam. A vidi se tudi še krepko višje. Dovolj zgovoren je njen odgovor na vprašanje, s kakšnimi očmi na štartu gleda na Mikaelo Shiffrin. "Spoštujem jo, a se je ne bojim. Zakaj bi se je? Nikogar se ne bojim," razmišlja mlada Korišica in dodaja: "Nerada govorim o svojih ciljih. A cilj je vendarle biti čim boljša. Morda celo najboljša na svetu. Cilji morajo biti visoki." Poti do statusa najboljše ne pozna, a s presenetljivo zrelostjo poudarja: "Vsaka pot je drugačna. Vsak vrhunski športnik je do vrhunca prišel na drugačen način. Ne obstaja le ena prava pot."

Nov obraz slovenskega alpskega smučanja. Foto: Sportida Polnokrvna reprezentantka

Nadarjenost je dokazala že večkrat. Ob petih uvrstitvah med najboljšo deseterico evropskega pokala tudi s četrtima mestoma tako v slalomu kot tudi veleslalomu zadnjega mladinskega svetovnega prvenstva. Predvsem na nekoliko manj zahtevnih terenih se počuti že povsem domače, na bolj zahtevnih ji še manjka izkušenj in kilometrov. Zdaj jih dokončno pridobiva v reprezentanci, ki jo ob pomoči njenega donedavnega osebnega trenerja Mitje Kunca vodi Janez Slivnik, medtem ko pa so bili pred tem vidni jasni zametki samostojne poti.

Slivnik: Ima možnosti za preboj na vrh

"Mlada in dobra smučarka," na vprašanje, kdo je Neja, odgovarja glavni trener reprezentance Slivnik, ki je Korošico v preteklih mesecih dodobra spoznal. "Ima vse možnosti, da se prebije povsem do vrha. Je pa jasno, da jo čaka še veliko dela. Ne, ni še na tisti ravni, ko bi lahko z danes na jutri poskočila med najboljše. Čas je njen zaveznik. Pripravljena je delati in se učiti, pri tem pa je pomembno, da je v ekipi obkrožena s puncami, ki nekaj pomenijo v svetovnem pokalu," pravi povratnik v slovensko smučanje, prepričan o tem, da je bila tekma v Söldnu zanjo učna ura. Pravzaprav minuta ali bolj konkretno naložba v prihodnost.

V svojem letniku (2001) je prva slalomistka in druga veleslalomistka na lestvici FIS. V odprti konkurenci pa je 48. v slalomu in 68. v veleslalomu. Foto: Sportida

Med evropskim in svetovni pokalom

Tekmovalni koledar članice SK Dvornik transport še ni povsem zabetoniran. Zanesljivo jo na prelomu med novembrom in decembrom čaka skandinavska turneja evropskega pokala. Deloma zaradi nabiranja izkušenj, hkrati pa tudi zaradi izboljšanja štartnih izhodišč. Tudi med zimo naj bi bila razpeta med evropskim in svetovnim pokalom, kjer ima Slovenija zadostno število razpoložljivih štartnih mest – odvisno od uspešnosti in fizičnega ter psihičnega stanja. "Vsekakor ne želimo, da bi bila ob koncu sezone povsem izčrpana," razmišlja Slivnik, ki je pri podobni starosti sodeloval že s Tino Maze.

"Brez nepotrebnega bremena"

In kje se bolj domače počuti Dvornikova, ki je do danes zbrala ducat nastopov v svetovnem pokalu? "Počasi začenjam dojemati, da je svetovni pokal tista raven tekmovanja, na kateri se moram utrditi. To je izziv. Tam iščem priključek. Želim se dokazovati. Že lani sem bila blizu prvim točkam. Manjkala je pika na i. Vseeno pa zaradi tega ne čutim neke nervoze. Tudi pred tekmo v Söldnu je ni bilo. Zavedam se, da si ne smem nalagati preveč nepotrebnega bremena," odgovarja državna prvakinja v obeh tehničnih disciplinah, ki je lani kondicijsko bazo nabirala pod vodstvom Andree Massija, letos pa se je v družbi Žana Kranjca in Tine Robnik preselila pod okrilje Mitje Bračiča.