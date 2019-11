Sreča v nesreči, 2. del: druga prometna nesreča olimpijske prvakinje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska alpska smučarka Sofia Goggia jo je v še drugi prometni nesreči v zadnjih sedmih mesecih odnesla brez poškodb. Sledi selitev v Severno Ameriko in priprava na novo sezono.

Malo pred selitvijo v Severno Ameriko je bila olimpijska prvakinja v smuku Sofia Goggia udeležena v avtocestno prometno nesrečo pri Brescii. Kot poročajo italijanski mediji, je prišlo do verižnega trka več vozil, a na srečo zapisov o hujših poškodbah ni. Nastala je le gmotna škoda in popoln prometni zamašek. Dan zatem je 26-letna smučarka iz Bergama že marljivo trenirala.

Za Goggio je bila to že druga letošnja prometna nesreča. Spomnimo, aprila je v pravem snežnem metežu zdrsnila s ceste in pristala na strehi kombija. Takrat so fotografije nesreče postale pravi spletni hit, na srečo pa jo je Italijanka tudi takrat odnesla brez poškodb.

Foto: Reuters Severnoameriški izziv

Pičle tri stotinke sekunde so pred petnajstimi dnevi v Söldnu ločile Sofio od prvih točk v sezoni. V veleslalomu je sicer že petkrat stala na stopničkah, a je po poškodbi leta 2018 in vrnitvi v smučarsko karavano sile preusmerila predvsem v hitri disciplini, tako da je posledično na veleslalomski štartni listi zdrsnila zelo nizko. Vseeno ne skriva, da se želi tej disciplini vrniti med najboljše, obenem pa želi okrepiti svoj položaj v smuku in superveleslalomu.

V svoji karieri je sicer zbrala šest zmag in skupno 25 uvrstitev na oder za zmagovalke svetovnega pokala. Pohvali se lahko tudi s smukaškim globusom v sezoni 2017/18, tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala leto pred tem, zlato olimpijsko kolajno v smuku in dvema kolajnama na svetovnih prvenstvih.