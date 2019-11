Katharina Liensberger se je rešila v zadnjem trenutku

Avstrijska (vele)slalomistka Katharina Liensberger je podpisala novo pogodbo s francoskim proizvajalcem Rossignolom. Novica niti ne bi bila tako zanimiva, če se ne bi 22-letna smučarka tako pet minut pred dvanajsto rešila pred izključitvijo iz reprezentance, kar bi pomenilo, da bi izgubila vso sezono.

Spomnimo, Liensbergerjeva se je poleti odločila za zamenjavo proizvajalca smuči. Z Rossignola je presedlala na Kästle. Nato pa se je zapletlo. Ostala je namreč brez smučarskih čevljev. Pri Rossignolu ji namreč niso želeli ponuditi pogodbe le za čevlje, saj jih je zanimal ves paket. Omahljivi pa so bili tudi pri Dalbellu, saj so dvomili o združljivosti s Kästlejem. V pat položaj je nato posegla avstrijska zveza in svoji tekmovalki postavila ultimat. Če do danes ne bi imela veljavne pogodbe, bi jo izključili iz reprezentance.

"Zdaj se lahko končno osredotočim na treninge in tekmovanja," je po podpisu dveletne pogodbe z Rossignolom dejala nekdanja trikratna mladinska svetovna podprvakinja, ki je zaradi zapleta ostala brez nastopa v Söldnu. V novo sezono se bo tako podala prihodnjo soboto v Leviju.