Zelena luč za črno progo in slovensko šesterico

Organizatorji tekem v Leviju so že pred časom odklenili snežne depoje, razgrnili shranjeni sneg in ob ugodnih temperaturah pripravili še zaloge novega. Snežni kontrolor FIS se tako ob obisku Črne proge ni znašel v dvomih, temveč je hitro dvignil palec in zadovoljno pokimal tudi ob pogledu na vremensko napoved.

Meta Hrovat po spodrsljaju v Söldnu stavi na dober slalomski rezultat v Leviju. Foto: Sportida Ženski slalom 23. novembra in moški dan zatem sta tudi uradno potrjena. Finski organizatorji pa bodo zdaj zaprli tekmovalno progo, ki jo je v zadnjem obdobju preizkusilo več taborov, med njimi tudi avstrijski.

Slovenski reprezentanti so zadnje priprave opravili na prelazu Thurn nad Kitzbühelom, te dni pa se posvečajo še zadnji kondicijski osvežitvi.

Trenerja Janez Slivnik in Klemen Bergant bosta v torek na Laponsko popeljala Meto Hrovat, Ano Bucik, Marušo Ferk, Nejo Dvornik, Štefana Hadalina in Žana Kranjca.