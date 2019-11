"Strašljivo, a če je težava le smučarska prihodnost naših otrok …"

Foto: Sportida Sölden, kjer se je pretekli mesec začela nova sezona svetovnega pokala, je obiskala le kot gostja svojega smučarskega opremljevalca. V Levi, kjer se bodo čez teden in pol za prve točke udarili slalomisti, ne bo potovala. V njenih mislih je Severna Amerika, kjer stavi na smuk in superveleslalom.

Doma ima dva mala kristalna globusa v supervelslalomu. V zadnji zimi je bila "le" tretja. Zdaj se želi vrniti na vrh, obenem pa jo mikajo tudi boljši smukaški rezultati. Navsezadnje je bila v smukaškem seštevku svetovnega pokala že druga in tretja.

Poleti je dopolnila 30 let. Stavila bo tudi na tekmovalno zrelost, s katero želi dopolniti zbirko uspehov, v kateri so tudi kolajni s svetovnega prvenstva in olimpijskih iger ter devet zmag v svetovnem pokalu.

V Sloveniji se sprašujemo, kako močna bo ob vrnitvi v smučarsko karavano Ilka Štuhec. Srečevali ste jo med poletnimi treningi. Nam lahko prišepnete, kakšen je vaš občutek?

V Ilkini družbi sem poleti nekaj dni trenirala v Saas Feeju. Videti je bila dobro. Koleno je, kot kaže, zdravo. Iz dneva v dan je bila boljša. Sprva je bila nekoliko zadržana, nato je pritisnila na plin. Na koncu je bila že zelo hitra, zato menim, da se ji obeta dobra sezona. Sicer pa je Ilka zelo odprta. Z vsemi govori. To je lepo.

Začela se je sezona brez velikega tekmovanja. Kakšna je v takšnih zimah vaša tekmovalna osredotočenost?

Nikoli nimam težav z motivacijo. Rada imam to, kar delam, čutim pa, da me je letos motiviralo dejstvo, da sem marca v finalu svetovnega pokala v Andori ostala brez malega superveleslalomskega globusa. O tem se je odločalo na zadnji tekmi. Naredila sem napako, odstopila, ostala brez globusa in osvojila tretje mesto v disciplini. To je v meni prižgalo ogenj. Večkrat sem pomislila na to, ko mi je bilo med poletnimi treningi težko.

Superveleslalomski globus je na koncu odnesla Mikaela Shiffrin. Kako ste v svetu hitrih disciplin gledali na nekdanjo slalomsko specialistko, ki je prišla, videla in večkrat zmagala?

Njena superveleslalomska zgodba je res nekaj posebnega. Tudi v smuku je že zmagala. Močna je. Ima celoten paket. Drsalne dele, zavoje, aerodinamiko in tekmovalno modrost, kar je v superveleslalomu, kjer moraš oceniti, kako hiter moraš biti v določenih odsekih, zelo pomembno. Odlično ji gre. Lepo je tekmovati z njo. Na tekmovalni ravni je velik izziv.

Cilj je torej superveleslalomski globus?

Ne le to, znova želim postati bolj konkurenčna tudi v smuku. V tej disciplini sem imela v zadnji sezoni nemalo težav, zato sem se posvečala tudi iskanju pravih smukaških občutkov. Čutim, da sem na pravi poti. Želim tja, kjer sem že bila.

Kakšno je bilo vaše poletje?

Delovno. Zelo delovno.

Foto: Getty Images

A športniki vendarle potrebujete tudi odklop, kajne?

Seveda. Prav zaradi tega sem se oklenila novega hobija. Navdušila sem se za kajtanje. Že štiri leta poskušam vsak prosti poletni trenutek izkoristiti za odhod na kakšno vetrovno morsko lokacijo. Občutek hitrosti na morski gladini in vdihavanje tega zraka me navdajata z novo energijo. Poleg tega v tistih trenutkih pozabim na smučanje.

No, vseeno pa gre za hitrost. Podobno kot pri smučanju. Odvisnost?

Da, nora sem na hitrost. Hitrost sprošča adrenalin. Uživam v obvladovanju hitrosti.

Tudi za volanom?

Na cesti ne. Zavedam se omejitev, sem se pa že nekajkrat preizkusila tudi na dirkalni stezi. Tam si dam duška.

Nazaj na sneg. Natančneje na ledenik (s Tino smo se pogovarjali pretekli mesec v Söldnu, op. a.). Mar ni neverjetno, kako se spreminja podoba ledenikov?

Da. To je noro. Iz leta v leto se vidi, kako ledenik postaja vse tanjši in manjši. To je pravzaprav strašljivo. Če ga primerjam z ledenikom iz svojega otroštva, se mi zdi, da sem na nekem novem kraju. Da, imamo težavo.

Vas skrbi za smučarsko prihodnost? Vas skrbi, kje bodo smučali naši otroci?

Vsekakor. Trend ni dober. A če je vprašanje, ali bodo naši otroci še smučali, edina težava, potem jo bomo še dobro odnesli. Ne vem, kam gre svet.

Ste lahko bolj konkretni?

Želim le poudariti, da je lahko še precej slabše od tega, da ne bomo več smučali. Je pa to tako široka in težka tema, da bi za razglabljanje o njej potrebovali kar nekaj časa.