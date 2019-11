Rekorderka Shiffrinova prehitela Stenmarka, smola Slovakinje, ničla Slovenk

Zmagovalka uvodnega slaloma nove sezone v Leviju je Američanka Mikaela Shiffrin. To je njena 41. slalomska zmaga v karieri, z njo pa je presegla slalomski rekord, ki si ga je delila z Ingemarjem Stenmarkom. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili Švicarka Wendy Holdener in Avstrijka Katharina Truppe. Vodilna po prvi vožnji Slovakinja Petra Vlhova je odstopila. Slovenke so ostale brez finala in točk.

Branilka slalomskega globusa Mikaela Shiffrin je slalomsko sezono začela z novo zmago. Če po prihodu v cilj prve vožnje, ni bila najbolj zadovoljna, saj se ji je pripetila napaka, je bila lahko toliko bolj po finalu. Američanka je po polovici tekme zasedala drugo mesto, za vodilno Slovakinjo Petro Vlhovo je zaostajala 13 stotink, preostale smučarke pa so bile že precej oddaljene od najboljše dvojice.

Shiffrinova je v drugo smučala odlično in v cilju vodstvo zasedla s prednostjo sekunde in 78 stotink pred Švicarko Wendy Holdener. Zmago bi ji lahko odvzela le še Vlhova, a je naredila napako, odstopila in ostala brez uvrstitve. Američanka je tako slavila novo prepričljivo zmago. Ob Holdenerjevi (šesta po prvi vožnji), ki se je na drugo mesto prebila z drugim najhitrejšim časom finala, se je na stopničke uvrstila Avstrijka Katharina Truppe, ki je ohranila mesto.

"Ob tej zmagi sem imela nekaj sreče, a hkrati sem zadovoljna s svojim smučanjem, tako da sem vesela," je v prvi izjavi dejala Shiffrinova.

'That is why @MikaelaShiffrin is the world number one!'



Watch Shiffrin's incredible second run that gave her victory in Levi!



She breaks Ingemar Stenmark's slalom record with her 41st career victory.



And wins her fourth 🦌 pic.twitter.com/T4OxdRnbzn — Eurosport UK (@Eurosport_UK) November 23, 2019

Prehitela Stenmarka To je 41. slalomska zmaga v karieri Mikaele Shiffrin, s tem je izboljšala slalomski rekord Ingemarja Stenmarka. "O dosežku Stenmarka nisem razmišljala. Nihče me ni spraševal o tem, kar je lepo. Petra je odlično smučala, imela je težak štart v sezono po bolezni, a je bila danes odlična in prepričana sem, da se bo hitro vrnila. Z zmago sem imela malo sreče, a sem zadovoljna s svojim smučanjem," je po koncu še povedala 24-letna Američanka, ki je v Leviju zmagala tudi lani.



Shiffrinova je na večni lestvici trenutno na tretjem mestu z 61. zmagami, Avstrijka Annemarie Moser-Pröll je zdaj oddaljena le še eno zmago. Prva je Američanka Lindsey Vonn z 82.

Za največje presenečenje je s številko 56 poskrbela Čehinja Martina Dubovska. Končala je na devetem mestu, če ne bi naredila napake, bi morda še višje.

Brez Slovenk v finalu

Slab dan je za slovenskimi smučarkami. Vse štiri so bile prepočasne za uvrstitev v finale. Še najbližje mu je bila Ana Bucik, ki je na 31. mestu zaostala +3.41 in za šest stotink zgrešila drugo vožnjo. Še sedem stotink počasnejša je bila 34. Maruša Ferk, 18-letna Neja Dvornik je zaostala +4.25, kar je bilo dovolj za 46. mesto, Meta Hrovat, ki je imela najugodnejšo štartno izhodišče od varovank Janeza Slivnika (številka 19) pa je ciljno črto prečkala s +4.34 zaostanka za po prvi vožnji vodilno Vlhovo in pristala na 48. mestu. Najboljša Slovenka Ana Bucik je finale zgrešila za šest stotink. Foto: Sportida

