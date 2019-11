Ilka iz smukaških nebes v mesto angelov, nato pa …

Kdor Ilko Štuhec spremlja prek socialnih omrežij, je lahko v zadnjem obdobju zlahka dobil vtis o tem, da se je najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let v smučarskem središču Copper Mountain v Koloradu odlično počutila. Zdaj potrjuje, da občutek ni varal. Na terenih, ki veljajo za najboljše trenažne smukaške poligone na svetu, je s pridom izkoriščala vrhunske pogoje in nadgradila poletno delo. V treninge je tako že vnašala več tekmovalne drznosti, predvsem pa ji je bilo dano na visoki nadmorski višini trenirati na daljših progah, tudi do minute in pol.

Foto: Sportida

Ocena? Odlično.

"Priprave v Copper Mountainu ocenjujem kot odlične, ker smo dosegli in celo presegli zastavljene cilje. Na progi imaš vse; strmino, ravnino, valove, zavoje, skoke … V bistvu je vse primerno za tekmo svetovnega pokala. V tem delu priprav je smučanje na takšni ravni zelo dobrodošlo," je črto pod treninge v Koloradu potegnila Štuhčeva, ki se je tja podala s poletno zalogo 27 ledeniških smučarskih dni, medtem ko pa se je pripravam v Čilu tokrat po nasvetu novega glavnega trenerja Stefan Abplanalp načrtno odpovedala. Prav zaradi tega je bila kakovost tega sklopa priprav še toliko bolj pomembna.

Ni bila sama

Poleg Ilkinega tabora so se na prostranih terenih v Koloradu mudile tudi smučarke iz ameriške, italijanske, nemške in deloma avstrijske reprezentance. Priložnost za primerjavo? "Seveda, primerjali smo tudi čase in dobili nekaj informacij. A spremenljivk je še vedno veliko, da so časi s treningov lahko zelo zavajajoči. Še vedno se osredotočam nase in na svojo izvedbo. Vožnje želim izpopolniti, odpravljati tudi manjše napake in vstopiti v sezono kar se da dobro pripravljena," odgovarja 27-letna Mariborčanka.

palm trees and christmas lights.. LA sure doesn't dissapoint 🤩👌🌴 pic.twitter.com/Vb7jBdLnXp — ilka štuhec (@ilkastuhec) 28 November 2019

Iz nebes v mesto angelov, nato pa …

Po bivanju na visoki nadmorski višini se je Štuhčeva, ki je Copper Mountain označila za smukaška nebesa, zdaj na zadnji krajši oddih podala v Los Angeles, kjer so tudi temperature bolj prijazne. Že prihodnji teden jo čaka vrnitev v zimske razmere. To ji lahko potrdi slovenska moška smukaška ekipa, ki se te dni v Lake Louisu srečuje s temperaturami do minus 20 stopinj Celzija. Izrazite otoplitve tam ne gre pričakovati niti prihodnji teden. Dekleta prvi uradni trening čaka že prihodnji torek, prva tekma nove sezone pa v petek.

Idealno okolje za vrnitev

Lake Louise se zdi kot idealno okolje za Ilkino vrnitev po novi poškodbi, rehabilitaciji, pripravah in pripadajoči manjši negotovosti. Deloma zaradi umirjenosti okolja, kjer lahko popolnoma osredotoči svoje misli, deloma zaradi odličnega poznavanja proge, na katerih zna izkoristiti svoje občutke, hkrati pa tudi zaradi lepih spominov. Navsezadnje je prav v Lake Louisu leta 2011 prvič pokukala v elitno deseterico, pet let pozneje pa se je veselila prvih dveh zmag v svetovnem pokalu. Do danes jih je zbrala devet, poleg tega pa je dobila tudi dve smukaški preizkušnji svetovnega prvenstva.

Popravni izpit



V ZDA sta se že preselila tudi Štefan Hadalin in Žan Kranjec, ki imata sicer še kar nekaj časa za pripravo na drugi veleslalom sezone v Beaver Creeku. Že ob koncu tega tedna pa bodo v akciji izbranke trenerja Janeza Slivnika. Ta je v Evropi pustil le Nejo Dvornik, ki se bo posvetila skandinavskim tekmam nižje ravni, medtem ko pa se Tina Robnik, Ana Bucik, Maruša Ferk in Meta Hrovat pripravljajo na tekmovalni konec tedna v Killingtonu. Za zadnje tri bo to prvi popravni izpit.