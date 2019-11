Potem ko je zaradi slabega vremena in posledičnih težav se helikopterjem odpadel sredin trening, so organizatorji v Lake Louisu četrtkovega pod streho spravili v soncu, a hudem mrazu (-16 stopinj).

Na ekipni ravni so hitro smučino najbolj učinkovito našli Avstrijci, saj so bili kar štirje med najboljšo šesterico. Najhitrejši je bil vseeno Švicar, in sicer Carlo Janka (1:50,20). 14 stotink sekunde je za njim zaostal Avstrijec Matthias Mayer, tretji pa je bil Vincent Kriechmayr (+0,34).

V iskanju Slovencev se je treba pri vrstnem redu spustiti do 33. mesta. Po nekaj zelo spodbudnih odsekih ga je s štartno številko 58 zasedel Boštjan Kline. Za Janko je zaostal sekundo in osem desetink. Slabše so se odrezali Klemen Kosi (+2,37; 46. mesto), Martin Čater (+2,70; 55.) in Miha Hrobat (+2,71; 56.) , medtem ko pa je novinec Nejc Naraločnik (+6,96) v svoji spoznavni vožnji pristal povsem pri dnu nastopajočih.

V petek bo v Lake Louisu na sporedu še drugi trening, v soboto pa se bodo smukači udarili za prve točke v sezoni.

Video: Boštjan Kline ne enem od zadnjih treningov