Hiter odgovor na grd padec olimpijskega prvaka

Medtem ko so organizatorji ženskih tekem v Lake Louisu po komaj regularnem torkovem treningu odpovedali sredin trening, pa so imeli precej več sreče z vremenom v Beaver Creeku. Ob prvem preizkusu atraktivne proge je Ptice roparice nekoliko presenetljivo najbolje krotil Ryan Cochran-Siegle, ki je na prvem smuku sezone osvojil vsega eno točko, hkrati pa se v kraljevi disciplini še ne more pohvaliti z rezultatom med najboljšo petnajsterico. A tokrat je bil najhitrejši na prvem uradnem treningu pred sobotno smukaško preizkušnjo. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je za njim zaostal 24 stotink sekunde.

Še šest stotink počasnejši je bil dvakratni olimpijski prvak Matthias Mayer. Toda avstrijski Korošec, ki je v nedeljo slavil superveleslalomsko zmago v Lake Louisu, je bil bolj kot tretjega časa treninga lahko vesel svojega odziva na grd torkov padec. Kot poročajo iz avstrijskega tabora, je Mayer med veleslalomsko vadbo zajel vratca, tako da ga je zavrtelo, nato pa je z vso silo treščil ob tla in še dolgo tožil nad hudimi bolečinami v predelu stegna in kolka. Avstrijci so ugibali o tem, ali bo ta teden sploh tekmoval, Mayer pa je rojakom odgovoril kar na progi.

Martin Čater je v Lake Louisu prišel do prvih točk po poškodbi. Kako se bo znašel v Koloradu? Foto: Reuters

Kaj pa Slovenci? Najhitrejši je bil Martin Čater, ki si je z zaostankom 1,91 s Carlom Janko razdelil 30. mesto. Reprezentančni sotekmovalci z višjimi številkami so bili še precej bolj zadržani. Klemen Kosi je z zaostankom 2,62 postavil 50. čas, dve mesti za njim je trening končal Miha Hrobat (+2,76), medtem ko pa je zaostanek Boštjana Klineta znašal 3,34 (55.).

V četrtek bo v Beaver Creeku na sporedu še drugi trening. V petek bo proga Ptice roparice gostila drugi superveleslalom sezone. V soboto je že po tradiciji čas za klasični smuk. Severnoameriška turneja pa se bo končala z nedeljskim veleslalomom, na katerega se pripravljata tudi Žan Kranjec in Štefan Hadalin.