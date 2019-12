Snežna nevarnost ogroža Kranjčev pohod

Zaradi napovedanih obilnih snežnih padavin so organizatorji tekem svetovnega pokala v Val d'Iseru že napovedali tekmovalno rošado. "Na vreme pač nikoli nimamo vpliva. Moja naloga je, da tekmovalca kar se da kakovostno pripravim do tekme. Nato pa … Bomo videli," med polnjenjem torbe s svežim perilom ob krajšem domačem postanku po vrnitvi iz ZDA in pred potjo v Sestriere, kjer ima zagotovljen trening, poudarja trener slovenske ekipe Klemen Bergant.

V petek in soboto naj bi v Val d'Iseru, ki bo gostil naslednji moški tekmi svetovnega pokala, zapadlo kar 150 centimetrov snega. Sledila naj bi močna otoplitev, tako da so savojski gostitelji na trnih. Z Mednarodno smučarsko zvezo so se že dogovorili za tekmovalno rošado, tako da bo v soboto najprej na sporedu slalom, dan pozneje pa naj bi poskušali dokončno pripraviti še veleslalomsko progo. Na obeh tekmah bosta slovenske barve branila Žan Kranjec in Štefan Hadalin, ki se po krajšem postanku v domovini danes že odpravljata na trening v Sestriere. Tam je italijanska reprezentanca pripravila vadbeno progo. En dan bosta na njej gostovala tudi Slovenca.

Dobra ameriška popotnica

"Trenerska odgovornost je priprava na tekmo. Kaj se bo dogajalo pozneje, pač ni v naših rokah," je pred potjo z rameni skomignil glavni trener tehnične ekipe Klemen Bergant, ki se je iz Kolorada vrnil dobre volje. Ne le zaradi četrtega mesta najboljšega slovenskega smučarja Žana Kranjca, ki je s tem zgolj potrdil in okrepil status med elito, temveč tudi zaradi predhodnih kakovostnih treningov v sodobnem smučarskem središču Copper Mountauin. "Najbolj draga dva tedna v sezoni, a noro dobra in zelo koristna. Povsem neprimerljivo z Vailom, kjer smo trenirali v preteklosti. To ni bila le priprava na nedeljski veleslalom v Beaver Creeku, temveč koristen trening za osrednji del zime," se nasmehne Bergant.

S tretjim in četrtim mestom se je Žan Kranjec podpisal pod najboljši vstop v sezono. Foto: Sportida

Član elite: vedno in povsod

Ob neugodni vremenski napovedi se zdi, da je prav snežni metež največja ovira za prvega moža slovenske ekipe Žana Kranjca. Ta je namreč dodobra zožil nabor terenov ali snežnih podlag, na katerih bi bil že pred štartom obsojen na boj za nekoliko slabši rezultat. Zdaj ne "izbira" tekem. Nevaren je na vsaki. Je član elite, ki je tudi v očeh konkurence vselej kandidat za stopničke. To potrjuje tudi statistika. Kar devet zaporednih veleslalomov svetovnega pokala je končal med najboljšo deseterico, od tega šest od zadnjih sedmih celo med peterico. Sezono je odprl s tretjim in četrtim mestom.

"Vrhunski na vseh podlagah"

"Na kratko, Žan dobro 'dirka'. Celotno obdobje v Severni Ameriki je smučal na zares visoki ravni. Med Vailom, Beaver Creekom in Copper Mountauinom je zelo majhna razlika. V kilometrih. No, v snežni podlagi je bila razlika velika, toda on je bil vrhunski na vseh podlagah. V njegovem primeru ni več vprašanj o podlagi, konfiguraciji … Seveda, še vedno obstajajo tereni, ki mu bolj ustrezajo, a ta razlika ni več tako očitna. Konkretno, v Beaver Creeku ga lahko prehiti smučar, ki ga na drugem terenu ne bi. Žan tekmuje v tej najvišji ligi, kjer odločajo malenkosti," o Kranjcu, trenutno četrtem veleslalomistu svetovnega pokala, pripoveduje Bergant.

Štefan Hadalin se osredotoča na sobotni slalom. Foto: Getty Images

Največje zmage niso dosegli na tekmah

Zanimivo pa je tudi Bergantovo razmišljanje o tem, kakšno je Kranjčevo delovanje po preboju med najboljše veleslalomiste na svetu. "Naša ekipa je v medsebojnih odnosih, ne glede na uspehe Kranjca in Hadalina, takšna, kakršna je bila pred leti, ko smo se zbrali in oprijemljivih rezultatov ni bilo. To je naša največja zmaga. Zavedamo se, da se je težko povzpeti. Še težje pa bo po vzponu ostati visoko. Veseli me, da se oba smučarja zavedata, da bodo rezultati lahko kakovosti le ob dobrem in količinsko obsežnem treniranju. Poleg tega pa še zdaleč nista pokazala vsega," poudarja glavni trener tehničnega dvojca.

Kaj pa Hadalin?

Medtem ko je Kranjec letos že potrdil kakovostno poletno delo, pa na pravo žetev še čaka Hadalin. Na obeh veleslalomih je z visokima štartnima številkama in v zelo zahtevnih pogojih ostal brez točk, slalomsko 23. mesto iz Levija pa je skromnejše od pričakovanj. "V ZDA ni odpotoval, da bi se pripravljal le na nedeljsko tekmo. Dobro je izkoriščal razmere za delo. Usmerjali smo ga tudi v superveleslalom, saj ima še vedno tudi kombinacijske ambicije. Tudi v slalomu deluje dobro. Zadnjo piki na i pred sobotno tekmo pa bo poskušal postaviti na četrtkovem treningu," o svetovnem podprvaku v kombinaciji razmišlja Bergant.