Velika priložnost za Žana Kranjca

Najboljši alpski smučarji na svetu se bodo po superveleslalomu in smuku v Beaver Creeku pomerili še v veleslalomu, kjer bo pot do nove vrhunske uvrstitve iskal Žan Kranjec. To bo drugi veleslalom v tej sezoni. Na uvodni izvedbi v Söldnu se je Slovenec prebil na stopničke!