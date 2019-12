Nova švicarska zmaga v Beaver Creeku, ničla slovenskega pokra

Švica je v v Beaver Creeku dosegla še drugo zmago v dveh dneh. V petek je bil na superveleslalomu najboljši Marco Odermatt, danes pa je na smuku slavil še Beat Feuz. 32-letni Feuz se je na progo podal kot deveti in je na skrajšani progi Ptic roparic z izjemno predstavo ugnal vse tekmece. To je za Švicarja deveta smukaška zmaga v svetovnem pokalu, skupno pa dvanajsta. Feuz je postal komaj tretji smučar po Akslu Lundu Svindalu in Hermannu Maierju, ki je v Beaver Creeku ubranil smukaško zmago.

Feuz, ki je osvojil zadnja dva smukaška globusa (2018, 2019), je bil na zmagovalnem odru na kar dvanajstih od zadnjih 14 smukov, v časovnem obdobju od lanskega januarja.

Ničla Slovencev

Slovenci so ostali brez točk. Na 35. mestu je pristal Klemen Kosi (+1,60). Točke so se mu izmaknile za 14 stotink sekunde. Martin Čater je bil 43. (+1,87), mesto za njim je pristal še Miha Hrobat (+1,90). Boštjan Kline, ki se je na progo podal kot zadnji izmed slovenske četverice, je osvojil 52. mesto (+2,34).

Klemen Kosi je tekmo končal na 35. mestu. Foto: Reuters

"Ne morem biti zadovoljen. Izgubljena priložnost, nismo se prilagodili razmeram. Tekma je bila zaradi nekaj vetra in difuzne svetlobe zelo zahtevna. Fantje so skozi celotno kanadsko-ameriško turnejo sicer dobro trenirali in predvsem na treningih kazali, da so v stiku s širšim vrhom. Žal tega niso prikazali na tekmah," je po koncu smuka povedal trener slovenskih smučev Peter Pen.

V nedeljo bo v ZDA še veleslalom. Prva vožnja bo ob 17.45.

Izidi:



1. Beat Feuz (Švi) 1:12,98

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:13,39 +0,41

. Johan Clarey (Fra) 1:13,39 +0,41

4. Hannes Reichelt (Avt) 1:13,41 +0,43

5. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:13,42 +0,44

6. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:13,47 +0,49

7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:13,62 +0,64

. Dominik Schwaiger (Nem) 1:13,62 +0,64

9. Adrien Theaux (Fra) 1:13,85 +0,87

. Kjetil Jansrud (Nor) 1:13,85 +0,87

...

35. Klemen Kosi (Slo) +1,60

43. Martin Čater (Slo) +1,87

44. Miha Hrobat (Slo) +1,90

52. Boštjan Kline (Slo) +2,34



Skupno (6):

1. Matthias Mayer (Avt) 221

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 212

3. Dominik Paris (Ita) 204

4. Beat Feuz (Švi) 192

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 188

6. Marco Odermatt (Švi) 170

7. Mauro Caviezel (Švi) 163

8. Alexis Pinturault (Fra) 150

9. Thomas Dressen (Nem) 142

10. Kjetil Jansrud (Nor) 117

...

22. Žan Kranjec (Slo) 70

52. Klemen Kosi (Slo) 22

60. Miha Hrobat (Slo) 15

72. Martin Čater (Slo) 10

78. Štefan Hadalin (Slo) 8

91. Boštjan Kline (Slo) 2



Smuk (2):

1. Beat Feuz (Švi) 160

2. Vincent Kriechmayr (Avt) 116

3. Thomas Dressen (Nem) 112

4. Dominik Paris (Ita) 104

5. Johan Clarey (Fra) 100

...

30. Klemen Kosi (Slo) 11

37. Martin Čater (Slo) 5

...

