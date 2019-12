Ilka prebila led, novo presenečenje olimpijske "dvoživke"

Tekma v Lake Louisu se je zaradi težavnih vremenskih razmer in odstranjevanja novozapadlega snega začela uro kasneje, kot so prvotno načrtovali organizatorji, hkrati pa so smučarke zaradi neutrjene snežne površine tekmovale na skrajšani progi.

Edina Slovenka na štartu, Ilka Štuhec, se je s številko 13 odločno podala na progo, na prvem merjenju vmesnega časa je imela pred takrat vodilno Avstrijko Stephanie Venier 26 stotink sekunde prednosti, v prednosti pa je bila tudi na drugem merjenju vmesnega časa. V nadaljevanju je slovenska šampionka smučala bolj zadržano in si z manj tvegano vožnjo do konca pridelala sekundo in 40 stotink zaostanka, kar je takrat zadostovalo za deseto mesto. Do konca je izgubila še sedem mest.

Ester Ledecka je sezono odprla s premierno zmago v svetovnem pokalu. Foto: Getty Images

Prva Čehinja s smukaško zmago

Do premierne zmage v svetovnem pokalu je kar nekoliko presenetljivo prišla Čehinja Ester Ledecka, ki je lani postala olimpijska prvakinja tako v superveleslalomu kot v paralelnem slalomu v deskanju. Olimpijska "dvoživka" se je enako kot na olimpijskih igrah na progo podala kot 26. in prehitela vse tekmice. Do danes je bila njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu sedmo mesto v smuku iz Lake Louisa, ki ga je dosegla v sezoni 2017/18. Ledecka je Češki prismučala prvo zmago v smuku, hkrati pa je 24-letnica postala šele druga Čehinja z zmago v svetovnem pokalu, dve je dosegla še Šarka Strachova v slalomu.

V Kanadi bo jutri na sporedu še en smuk, v nedeljo pa smučarke čaka še superveleslalom.

Lake Louis, smuk, ženske