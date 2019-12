Avstrijec na večtedenski prisilni počitek, smukači brez treninga

Svetovni slalomski podprvak iz leta 2017 je imel pred petimi leti že podobne težave, zato ve, kaj ga čaka. "Seveda je razočaranje zdaj ogromno. Že dolgo nisem imel nobenih težav s hrbtom in sem mislil, da so te že preteklost. A žal se je spet zgodilo," je dejal 27-letni smučar, ki se zaveda, da je prihajajoča sezona zanj skorajda izgubljena: "Z veliko sreče bom nazaj na polovici sezone, recimo januarja. A vrnil se bom zanesljivo."

Vreme je organizatorjem tekme v Beaver Creeku preprečilo izvedbo četrtkovega moškega treninga. Foto: Getty Images

Močno sneženje preprečilo trening

Prireditelji tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Beaver Creeku so zaradi močnega sneženja in slabega vremena odpovedali današnji trening smuka. Tekmovalci so progo Ptic roparic preizkusili le v sredo, ko je najboljši čas postavil Američan Ryan Cochran-Siegle. Beaver Creek bo v petek gostil superveleslalom, v soboto smuk in nedeljo veleslalom. Od Slovencev so v ZDA Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline.

Preberite še: