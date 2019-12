Švicar slavi premierno zmago, Hrobat do uvrstitve kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec drugega superveleslaloma sezone je Švicar Marco Odermatt, ki slavi premierno zmago svetovnega pokala. Na odru za zmagovalce v Beaver Creeku sta se mu pridružila Norvežan Aleksander Aamodt Kilde in Avstrijec Matthias Mayer. Do točk so prišli trije Slovenci, najvišje je končal Miha Hrobat, ki je s 16. mestom dosegel najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu.