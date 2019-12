Ilko Štuhec napaka stala boljše uvrstitve, veselje Nemke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemka Viktoria Rebensburg je zmagovalka prvega superveleslaloma za svetovni pokal v tej sezoni. Slovenske barve je kot edina zastopala Ilka Štuhec, ki je 17. in 21. mestu v smuku po veliki napaki na progi dodala še 20. mesto v superveleslalomu. Drugo mesto je presenetljivo pripadlo Italijanki Nicol Delago (+0,35), ki je nastopila s številko 31, tretja je bila Švicarka Corinne Suter (+0,42).

Ilka Štuhec se je odločno podala na progo, pri prvem merjenju vmesnega časa je imela 24 stotink prednosti pred kasnejšo zmagovalko Nemko Viktorio Rebensburg, skupno je imela sicer drugi najhitrejši čas prvega odseka. V nadaljevanju je Štuhčeva po veliki napaki komaj ujela ene izmed vratc, kar jo je stalo veliko časa, njen zaostanek pa je že na drugem merjenju znašal sekundo in 54 stotink. Do konca ni več veliko izgubljala, ob prihodu v cilj zasedla 12. mesto (+1,87). Do konca je dvakratna svetovna prvakinja v smuku izgubila še osem mest mest.

To je bil uvodni superveleslalom za predstavnice nežnejšega spola v tej sezoni. Rebensburgova je dosegla svojo četrto superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, eno izmed teh je dosegla tudi ob koncu lanske sezone v Soldeu. Mikaela Shiffrin, ki je v prejšnji sezoni v drugi najhitrejši smučarski disciplini osvojila mali kristalni globus, je bila tokrat "le" deseta.

Superveleslalom bi se moral prvotno začeti ob 19. uri, a so organizatorji zaradi novozapadlega snega štart prestavili za pol ure.