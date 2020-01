Nove dimenzije boja za zlato lisico

Čeprav s proračunom 1,1 milijona evrov Zlata lisica (15.–16. 2.) ostaja pri dnu lestvice prirediteljev tekem svetovnega pokala, pa so natančno štiri tedne pred napovedanim uradnim snežnim nadzorom v Mariboru večji optimisti kot v preteklosti, saj so na Pohorju v zadnjem letu močno posodobili sistem zasneževanja. "Vseeno ostajamo odvisni od narave," poudarjajo ob toplem soncu in temperaturah nad 0 stopinj Celzija.

Videoposnetek: današnji pogled na prizorišče Zlate lisice

Mariborski organizacijski proračun se za že 56. Zlato lisico, ki bo letos na sporedu v tretjem februarskem koncu tedna, ne bo bistveno spremenil. Približno 1,1 milijona evrov, pri čemer kar 70 odstotkov Štajerci načrpajo iz tujine. Odločnejši so bili v zadnjem letu pri javnem podjetju Marprom, saj so dodobra posodobili sistem zasneževanja, ki je bil vrsto let šibka točka Zlate lisice. Le ta je ob nizki nadmorski višini in vse toplejših in nestanovitnih zimah prišla še toliko bolj do izraza.

Potem ko so že pred lansko sezono v spodnje akumulacijsko jezero pod snežnim stadionom namestili ohlajevalno napravo, so zdaj podobno storili še pri vodnem zbiralniku ob Trikotni jasi. Obenem so vzdolž celotne proge namestili sodobne snežne topove s pripadajočo tehnologijo, ki omogoča hipno zasneževanje, ko to omogočajo razmere, in optimizacijo. Zanašajo pa se še na snežni zabojnik, v katerem lahko tudi pri temperaturah nad nič stopinj pripravljajo zaloge snega oziroma drobljenega ledu.

Foto: MaPa "Ko sem bil pred dnevi na tekmi v Zagrebu, ki je bila sicer odlično pripravljena, sem z zadovoljstvom prisluhnil oceni, da je nov mariborski zasneževalni sistem ob progi eden boljših v svetovnem pokalu," pohorsko posodobitev pozdravlja dolgoletni generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar. Ob tem vseeno ostaja previden. "Še vedno smo odvisni od narave," pravi in dodaja, da jim je nedavna otoplitev odplaknila dobršen del že pripravljenega snega.

Do 6. februarja, ko na Pohorju pričakujejo snežnega kontrolorja Mednarodne smučarske zveze, je še dovolj časa. "Že danes imamo na celotni progi kar nekaj snega. Groba ocena je, da vsaj 50 odstotkov prepotrebnih zalog. Večinoma gre še za sneg, ki ga še nismo razgrnili. Za dokončno pripravimo še približno pet mrzlih dni. Lovimo trenutke. Dobesedno minute, ki omogočajo zasneževanje. To nam zdaj omogoča ta nova tehnologija," dodaja dolgoletni mariborski smučarski delavec.

"Če sem malce predrzen, lahko rečem, da bi lahko že prihodnji teden gostili tekmo. Smo v pripravljenosti. Vse poteka po načrtih. Ko bo napočil čas, pa se bomo lotili tudi priprave proge," pa pravi Mitja Dragšič, ki v zadnjih letih skrbi za pripravo prog.