"Žan Kranjec je najboljši veleslalomist na svetu"

Prihajajoči mesec svetovnega pokala v alpskem smučanju prinaša šest slalomov in dva veleslaloma. Gre za obdobje, ki bo v dobršni meri zaznamovalo sezonsko uspešnost Žana Kranjca in predvsem Štefana Hadalina. Prvi je že upravičil status enega najboljših veleslalomistov svetovnega pokala. Dvakrat je bil tretji in enkrat četrti, kar ga uvršča na drugo mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Konkurenčnost je pokazal tudi v slalomu. Bolj lačen vidnejših uvrstitev je Hadalin, ki je bil na prvih slalomih 22. in 23. Nova priložnost za dvig rezultatske krivulje ga čaka v nedeljo v Zagrebu. Pred tem smo se pogovarjali s trenerjem tehničnega dvojca Klemnom Bergantom.

V tej sezoni je Hadalin vknjižil 29 točk. Foto: Getty Images

S kakšno popotnico se odpravljate v Zagreb in obenem v pregovorno zahtevni januar?

Verjamem, da z dobro. Pred novim letom smo s Kranjcem trenirali v Reiteralmu. Dva dneva slaloma, dva veleslaloma. Hadalin je bil takrat še v Bormiu. Po novem letu pa smo se povezali z Rusi in trenirali slalom v Werfenwengu. Občutki so dobri. Če bosta oba svoje smučanje znala prenesti na tekmo, se za kakovostne rezultate ne gre bati.

V ekipi imate dva tekmovalca. Prvi blesti, drugi zaostaja za svojimi pričakovanji. Katero vzdušje nato v ekipi prevlada? Kakšna je energija?

Brez skrbi, energija je dobra. Osebno bi dodal, da je treba biti pri določanju ciljev realen. Če ocenjujem Hadalina, lahko zaključim, da rezultatsko ne zaostaja prav veliko za zadnjo sezono. Manjka le en izstopajoč rezultat. Lani ga je dosegel v Saalbachu. Na splošno pa bi težko govorili o padcu kakovosti. Cilji? Če niso doseženi, je nezadovoljstvo razumljivo. Sledi iskanje razlogov. A ponavljam, situacija v ekipi je dobra. Vem, da okolica naša počutja vidi le skozi prizmo rezultata. Pri nas pa je dinamika skozi celotno leto dokaj podobna. Med poletjem in zimo ni večjih razlik.

Sta s Hadalinom našla skupni jezik o težavah? Držijo govorice o prilagoditvah smučarskega čevlja?

Javno ne želim govoriti o podrobnostih. Je pa dejstvo, da ima Štefan v tem obdobju sezone pogosto krizo. Letos je ta nastopila že malce prej. Upam, da bo vse skupaj hitro predihal in se odpravil novim izzivom naproti. S tovrstnimi krizami se je soočal že v mladinski kategoriji. Razlogov je verjetno več. Štefan ima svoj način reševanja težav. Do sedaj je bil vedno uspešen. Prepričan sem, da mu bo uspelo tudi letos.

Klemen Bergant Foto: Vid Ponikvar

Nastopil je tudi na prvi kombinaciji sezone, ki je vključevala zelo zahtevno superveleslalomsko preizkušnjo. Vas je ob spremljanju nastopa na brutalni podlagi kaj stisnilo pri srcu?

Stisnilo … No, ja. Seveda mi ni bilo vseeno. Pozoren sem bil že na vse spremembe na terenu. Na prvem treningu smuka namreč teren še zdaleč ni bil tako brutalen kot na zadnji tekmi. Vsak dan je bilo zaradi vremenskih pogojev in stalnega bočnega drsenja bolj ledeno. Poleg tega Štefan v Bormiu do letos še ni tekmoval. Vseeno mora v tekmovalnem obdobju tekmovati. Ni smučar, ki bi se skrival. On se rad dokazuje. Res je, v Bormiu ni smučal dobro. Lahko pa vam povem, da je bil na treningih v Alta Badii in Werfenweng na visoki ravni. Le to mora prenesti na tekme.

Žan Kranjec je drugi veleslalomist sezone. Brez iskanja dlake v jajcu pa bi se težko znebili občutka o tem, da še ni izstrelil vseh nabojev. Tudi iz vaših izjav bi bilo mogoče izluščiti, da bi lahko na posamičnih tekmah iztržil še več …

Govoril sem o stoodstotnem izkoriščanju njegove kakovosti. V preteklosti je imel Žan kar nekaj težav s pristopom na tekmah. To je zdaj preteklost. Pristop je pravi. Nekaj pomanjkljivosti pa je še pri izvedbah. Napake se dogajajo tam, kjer se mu ne bi smele. No, morda sem bil malce grob. A dejstvo je, da bi bil brez teh napak, ki za zunanje opazovalce niti niso vidne, a se časovno zelo poznajo, še boljši. Konkretno, drobne napake pred ravninskimi deli. Ko bo to odpravil, bo lahko zgodba drugačna. Še boljša. Žan je trenutno najboljši veleslalomist na svetu, a mora to dokazati na tekmah.

V tej zimi že dvakrat na stopničkah. Foto: Reuters

Ga boste poslali na vse slalome?

Vsaj do Adelbodna zanesljivo. Navsezadnje mu slaloma v Madonni di Campiglio ne moremo vzeti, saj je bil v preteklih dveh sezonah tam najbolj uspešen. Nato pa … Bomo videli. Verjamem, da je dovolj dobro pripravljen in izurjen, da mu preklapljanje med disciplinama ne bo povzročalo težav. V nogah ima dovolj slalomskega treninga.

Navsezadnje ima tudi občutno boljše slalomsko štartno izhodišče. V preteklosti je bil ob nekonkurenčnih pogojih zanj lahko slalomski dan izgubljen.

Kot trener sicer trdim, da izgubljenih dni v smučanju ni. Tudi na tekmah, v katerih je bil preboj v finale nedosegljiv, se je kot tekmovalec lahko kaj naučil. Se pa strinjam, lani ga morda z lažjim srcem nismo poslali na kakšen teren. Letos bo treba dobro premisliti.

Za konec … Trenirate marsikje, doma še ne. Se na tem področju obeta kakšna sprememba?

Ne vem. To je vprašanje za vodjo panoge Miho Verdnika, ki je v stiku z upravljavci smučišč na Krvavcu in v Kranjski Gori. V bližnji prihodnosti tega ne načrtujemo.

Hadalin in Kranjec bosta v zagrebški akciji v nedeljo (14:15/17:40). Že v soboto pa se bodo v prvi preizkušnji leta za slalomske točke pomerila dekleta (13.00/16:15). Slovenske barve bodo branile Meta Hrovat, Ana Bucik, Neja Dvornik in Klara Livk.