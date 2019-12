Avstrijski veteran bo kljub težji poškodbi vztrajal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt, ki si je na sobotnem smuku za svetovni pokal v Bormiu težje poškodoval koleno in že končal sezono, si želi nadaljevati kariero. Devetintridesetletni Reichelt upa, da bo lahko tekmoval na svetovnem prvenstvu leta 2021 v Cortini d'Ampezzo.

"Glede na vse skupaj se počutim kar v redu. SP v Cortini ostaja moj cilj. Videli bomo, kako bo potekala rehabilitacija, ampak zagotovo se želim vrniti," je za avstrijsko tiskovno agencijo Apa dejal izkušeni Avstrijec.

Reichelt, ki je leta 2015 postal svetovni prvak v superveleslalomu in je doslej zbral 13 zmag v svetovnem pokalu, si je poškodoval križno vez in meniskus. Zdravniki so po operaciji dejali, da bo popolnoma okreval.

