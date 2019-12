Smola Urše Bogataj v Planici: najdaljši skok, padec in poškodba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarske skakalke so se v soboto na srednji skakalnici v Planici pomerile na tekmi za slovenski pokal, kjer pa se je žal poškodovala Urša Bogataj, ki jo jutri čaka pregled z magnetno resonanco, po katerem bo tudi jasno, za kako resno poškodbo gre.

Danes so se v Planici na srednji skakalnici za točke pokala Cockta pomerile naše najboljše smučarke skakalke. V le eni izpeljani seriji je zmagala Nika Križnar s 96,5 metri in 115,5 točkami pred Jernejo Brecl, ki je pristala pri 92,5 metrih, zbrala pa je 106,0 točk, tretja je bila Katra Komar, četrto mesto sta si razdelili Špela Rogelj in Ema Klinec.

Bogatajevo poneslo najdlje, nato pa ...

Skok dneva, 98,5 metrov, pa je uspel Urši Bogataj, a je žal pri doskoku padla in se tudi poškodovala. Jutri bo opravila pregled z magnetno resonanco in po tem bo znanih več informacij o njeni poškodbi, ki se je zgodila skoraj točno leto dni po nesrečnem padcu Eme Klinec na veliki skakalnici v Planici.

Za pokalne točke so tekmovali tudi člani, kjer sta si zmago razdelila Žiga Jelar in Jaka Hvala.

Bogatajeva je naša tretja najboljša tekmovalka v svetovnem pokalu, ki ga dekleta nadaljujejo 10., 11. in 12. januarja 2020 v Saporu na Japonskem. S 53 točkami zaseda 14. mesto, Križnarjeva (82 točk), Klinčeva pa je najboljša Slovenka, s 180 točkami zaseda izvrstno tretje mesto in zaostaja le za vodilno Norvežanko Maren Lundby (245 t) in Avstrijko Chiaro Hölzl (240).

Preberite še: