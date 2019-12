Tudi v Nemčiji nagaja veter

Ob 11.45 se je v Klingenthalu začela prva serija ženske preizkušnje smučarskih skokov za svetovni pokal, a so jo zaradi premočnega vetra prekinili že po treh skakalkah. Organizatorji bodo spet poskusili srečo ob 14.30. Slovenske barve zastopa šest Slovenk: Katra Komar, Jerneja Brecl, Špela Rogelj, Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec. V poskusni seriji je bila od Slovenk najboljša Komarjeva, ki je skočila 110 metrov in imela peti dosežek, izstopala je Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, ki je pristala pri 121,5 metra. Med prvih deset sta končali še Urša Bogataj in Ema Klinec.