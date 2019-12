Goggia spektakularno do zmage, Ilka spet skromna #video

V St. Moritzu v Švici so smučarke opravile z drugim superveleslalomom te sezone. Najbolj se smeji Italijanki Sofii Goggia, ki je kljub težavam v zadnjem delu proge, kjer je izgubila palico, osvojila 1. mesto. Manj veselja bo v taboru Ilke Štuhec, ki je pristala na 32. mestu in ostala brez točk. Drugo mesto je s pičlim zaostankom stotinke sekunde osvojila Italijanka Federica Brignone, 3. mesto pa je pripadlo Američanki Mikaeli Shiffrin (+0,13).

Zmagovalna trojka: Federica Brignone (na levi), ki ji je zmaga ušla za pičlo stotinko sekunde, zmagovalka Sofia Goggia in tretjeuvrščena Mikaela Shiffrin. Foto: Getty Images

Ilki Štuhec, povratnici po poškodbi, se je na tehnično zahtevni in zaviti superveleslalomski progi pripetilo preveč napak, nekajkrat je celo zapeljala iz idealne linije. Progo je presmučala v času 1:15,24, a je bilo kmalu jasno, da je čas preskromen za vidnejši dosežek.

Že naslednja na štartu, domačinka Wendy Holdener, je Štuhčevo prehitela za več kot sekundo, precej hitrejše pa so bile tudi ostale tekmovalke.

Foto: Getty Images

Mariborčanka, ki je v sezono po poškodbi vstopila z novo ekipo (namesto Grege Koštomaja je ekipo Štuhčeve okrepil Stefan Abplanalp), je z zaostankom 2,28 sekunde osvojila skromno 32. mesto. Veliko več si lahko obeta od naslednjega smuka, ki bo naslednjo soboto v Val d'Iseru.

Goggia je po odstopu na prvem superveleslalomu sezone v drugo segla na sam vrh. To je njena sedma zmaga v svetovnem pokalu, tretja v superveleslalomu. 27-letna Italijanka je v cilj spektakularno prismučala brez ene palice in zgolj za stotinko prehitela do takrat vodilno rojakinjo Federico Brignone. Foto: Getty Images

Dvojno italijansko slavje

Precej bolj bo z današnjim nastopom zadovoljna Italijanka Sofia Goggia, ki je v Kanadi ostala brez uvrstitve v superG-ju, danes pa se je razveselila zmage. Ker je zadnji del proge odsmučala brez ene palice, je še toliko bolj dragocena. Reprezentančno kolegico Federico Brignone je premagala za pičlo stotinko sekunde.

ITALIA, CHE SPETTACOLO!



Sofia Goggia vince il Super G di St. Moritz, Federica Brignone è seconda per un solo centesimo: una doppietta da favola ⛷️🇮🇹🏆#EurosportSCI pic.twitter.com/iKcTV3vspC — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 14, 2019

Na zmagovalni oder se je prebila tudi Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima po osmih tekmah komplet stopničk v štirih disciplinah. Vodilna v skupnem seštevku je zmagala na obeh letošnjih uvodnih slalomih v Leviju in Killingtonu, na smukih v Lake Louisu je bila druga in tretja, drugo in tretje mesto pa je odnesla z veleslalomov v Söldnu in Killingtonu.

Olimpijska prvakinja v superveleslalomu, deskarka Ester Ledecka, se je morala zadovoljiti z 31. mestom.

Jutri bo v St. Moritzu na sporedu še paralelni slalom (kvalifikacije ob 9:45 in finale ob 13.30), na katerem bodo nastopile Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk.

St. Moritz, superveleslalom:

