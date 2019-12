Veter odpihnil slalom v Val d'Iseru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štefan Hadalin in Žan Kranjec sta ostala brez slaloma.

Foto: MaPa

Organizatorji moškega slaloma za svetovni pokal v Val d'Iseru v francoskih Savojskih Alpah se soočajo z zelo neugodnimi vremenskimi razmerami. Zaradi močnega vetra so bili prisiljeni najprej za dve uri zamakniti začetek prve vožnje. Spustili pa so tudi štart. A so se nato odločili, da bodo sobotni slalom odpovedali.