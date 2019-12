Po padcu v Bormiu je že končal sezono

Avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt je na sobotnem smuku za svetovni pokal v Bormiu hudo padel in so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da si je huje poškodoval koleno, in tako je za 39-letnega športnika že konec te sezone, so sporočili iz avstrijske reprezentance.