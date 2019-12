Paris ostaja kralj Bormia, senzacija iz Švice in nova ničla za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši smukači so se v soboto v sončnem Borminu ponovno pomerili na znameniti progi Stelvio. Najboljši rezultat je ponovno ustvaril Dominic Paris, zmagovalec petkovega smuka, ki je z novim uspehom prevzel vodilno mesto tako v skupnem seštevku svetovnega pokala kot tudi smukaški razvrstitvi. Najbolj se mu je približal Švicar Urs Kryenbühl, ki se je s številko 25 zavihtel na drugo mesto! Trije Slovenci so ostali brez točk. Boštjan Kline je osvojil 38. mesto, Martin Čater in Miha Hrobat pa sta odstopila.