Paris potrdil naziv kralja Bormia, Slovenci za hitro pozabo

Italijan je tudi v Bormiu potrdil izjemno formo in z vrhunsko predstavo potrdil kralja smuka v na sloviti progi Stelvio. Za Parisa je to na tem prizorišču že peta zmaga, kar štiri jih je dobil v smuku. Za njim sta se zvrstila rahlo načeti Švicar Beat Feuz, na tretji stopnički pa je pristal Avstrijec Matthias Mayer. Gre vsekakor za pričakovano in nič kaj presenetljivo trojico na zmagovalnem odru. Paris je letošnji aktualni superveleslalomski svetovni prvak iz Areja, Feuz je svetovni smukaški prvak (2017) in olimpijski superveleslalomski podprvak (2018), Mayer pa dvakratni olimpijski prvak v smuku in superveleslalomu (2014, 2018).

Južni Tirolec še do 17 zmage v svetovnem pokalu

Paris je vpisal še peto zmago na tekmah za svetovni pokal v Bormiu, štiri od teh so smukaške. Vsega skupaj pa je v svetovnem pokalu zbral že sedemnajst zmag, trinajst od teh prav v kraljevski disciplini.

Južni Tirolec, ki govori bolje nemško kot italijansko, je dobil zadnje štiri smuke v Bormiu. Lani je zmagal tako na superveleslalomu kot smuku. Na vrhu smuka je bil tudi leta 2017. Prvič pa je na tem smuku zmagal leta 2012.

Paris je prvič na Stelviu zmagal leta 2012. Foto: Getty Images

Po treh smukih je na vrhu seštevka discipline zmagovalec Beaver Creeka Feuz (240 točk), Paris je drugi (204), Nemec Thomas Dressen (141), ki je zmagal na smuku v Lake Louisu, pa tretji.

Jerman pred desetimi leti na vrhu, tokrat slovenski poker brez točk

Kako so se odrezali Slovenci? Slabo. Ostali so brez točk. Martin Čater je končal na 39. mestu (+3.52), Miha Hrobat (+4,37) je bil 47., več kot pet sekund pa sta zaostala Klemen Kosi (51., +5.12) in Boštjan Kline (52., +5.14). Skoraj pred desetimi leti, 29. decembra 2009, je slovito smukaško strmino pokoril tudi Slovenec, Andrej Jerman.

Martin Čater je bil najboljši Slovenec, a tudi on je bil daleč od točk. Foto: Reuters

V soboto bo v Bormiu še en smuk, v nedeljo pa bodo alpski smučarji koledarsko leto 2019 končali z alpsko kombinacijo s superveleslalom in slalomom.