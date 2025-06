Danes je zaživela neposredna železniška povezava, ki Zagreb povezuje z Ljubljano in Puljem. Vlak bo iz Zagreba v Pulj s postankom v Ljubljani vozil vsak petek, vračal pa se bo v nedeljo. Vlak Zagreb–Ljubljana–Pulj je prvi zastavljen in realiziran skupni projekt Slovenskih železnic in Hrvaških železnic.

Gre za prvo neposredno železniško povezavo na tej liniji po več kot 30 letih. Skupaj bo povezanih 13 mest, vključno z Dobovo, Sevnico, Zidanim Mostom, Postojno, Divačo, Buzetom in drugimi. Cena vozovnice med Ljubljano in Puljem stane 19 evrov.

Ob petkih bo vlak iz Zagreba krenil ob 14.38, v Ljubljani se bo ustavil 16.55, v Pulj pa naj bi pripeljal ob 21.31. Ob nedeljah bo iz Pulja odpeljal ob 13.29, v Ljubljano naj bi prispel ob 18.25 in v Zagreb ob 20.46.

Iz Zagreba je prvi vlak na poti v Pulj danes pospremilo vodstvo Slovenskih železnic in Hrvaških železnic. Foto: Ana Kovač

Jeseni nova sodelovanja

Iz Zagreba je prvi vlak na poti v Pulj danes pospremilo vodstvo Slovenskih železnic in Hrvaških železnic. Direktor SŽ-Potniški promet Miha Butara je izrazil zadovoljstvo, da so s hrvaškimi kolegi vzpostavili odlično sodelovanje. "Vlak Zagreb–Ljubljana–Pulj je prvi zastavljen in realiziran skupni projekt. Jeseni bomo vzpostavili nove vlakovne povezave med Ljubljano in Zagrebom, povezali Djurmanec in Rogatec ter ponovno poskusili vpeljati vlak Ljubljana–Zagreb–Beograd," je napovedal.

Obetajo si, da bodo povezave, ki jih uvajajo, uspešne, je dejal Butara in dodal, da je za vsako potrebnega "nekaj časa, da se prime". "Potem bomo videli, koliko bo potnikov, in povezave po potrebi nadgrajevali," je dodal. Z novimi in dodatnimi povezavami se po njegovih besedah odpira nova priložnost za povezovanje regij, izboljšanje mobilnosti prebivalcev in obiskovalcev ter spodbujanje trajnostnega načina potovanja.

Predsednik uprave potniškega prometa Hrvaških železnic Željko Ukić verjame, da bo sodelovanje med družbama v prihodnjem obdobju privedlo do uvedbe dodatnih vlakov na različnih progah. "Naš skupni cilj je zagotoviti najkakovostnejšo mobilnost za državljane po dostopnih cenah," je dejal.