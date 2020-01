Jure Košir: Madonna, kako lepo je bilo

Približno na polovici časovne daljice, ki jo omejujeta rojstna datuma Žana Kranjca in Štefana Hadalina, ki bosta v sredo branila slovenske barve na slalomu svetovnega pokala v Madonni di Campiglio, je Jure Košir prav v omenjenem italijanskem zimskošportnem središču samostojni Sloveniji priboril zgodovinsko prvo smučarsko zmago. Kakšni so njegovi spomini na prvenec in s kakšnimi pričakovanji bo dobrih 26 let pozneje spremljal nastopa varovancev trenerja Klemna Berganta?

"V Maddoni di Campiglio sem vedno rad tekmoval," se spominja Jure Košir. Foto: Reuters

Danes popoldan se bo Jure Košir udobno namestil v domači naslanjač stanovanja v Ljubljani, kamor se je preselil z Bleda, in si ogledal četrti slalom sezone. Čeprav ga organizatorji tekem svetovnega pokala še vedno redno vabijo, tekme najraje spremlja prav prek malega ekrana. "Predvsem zaradi možnosti podrobnejšega opazovanja tehnike in ogledov nazaj, če zaznam zanimive utrinke," pojasnjuje 47-letni Mojstrančan, ki ne skriva, da se ga slalomi v Madonni di Campiglio še vedno zelo dotaknejo.

Že zaradi leta 1988, ko je nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu, kar označuje za svoje prvo večje mednarodno tekmovanje. Ko se je tja vračal kot smučar svetovnega pokala, je vedno čutil poseben utrip. "Kot v Wengnu ali Kitzbühlu. Slalomska klasika. To zaznamuje še edinstvena konfiguracija terena. Kratka proga, ki je v zgornjem delu z izjemo redkih valov dokaj enostavna, nato pa se prelomi v strmino ter na koncu preide v bolj ravninski del," se je v mislih na klasično progo Canalone Miramonti preselil Košir.

Jure Košir je 20. 12. 1993 takole hitel proti prvi zmagi za samostojno Slovenijo. Foto: Reuters Prve ne pozabiš nikoli …

A že na začetku pogovora je slutil, da je ključna povezava med njim in prizoriščem sredinega slalomskega spektakla pod žarometi njegova zmaga iz sezone 1993/94. Decembra je minilo 26 let od trenutka, ko je kot prvi smučar slavil zmago svetovnega pokala pod slovensko zastavo. Takrat je v neposrednem obračunu kot vodilni po prvi vožnji ugnal velikega italijanskega tekmeca Alberta Tombo, za katerega pravi, da "na italijanskem snegu ni smel izgubiti." No, takrat je.

"Že leto pred tem sem se z visoko štartno številko zavihtel na drugo mesto po prvi vožnji. Kar naenkrat sem se znašel v družbi tistih, ki so bili še malo pred tem junaki s televizijskega ekrana. Verjetno tako hude treme nisem imel nikoli v smučarski karieri. Ne prej, ne potem. Na koncu sem bil deveti. Sem pa doumel, kakšen pristop prinaša rezultat na tisti tekmi. To sem leto zatem izkoristil," se spominja nekdanji slalomski prvokategornik.

Znan je po tem, da se zelo dobro spominjam tekem. "Ne le tistih, na katerih sem bil dober. Tisti slalom mi je res uspel. Še ko danes gledam posnetek, iz svoje govorice telesa razberem odločnost in samozavest. V obeh vožnjah sem bil zelo dober v uvodnem delu. Tomba me je sicer v strmini konkretno 'nažgal'. Tam sem v drugo izgubil kar šest desetink. Vseeno sem zadržal tistih devet stotink sekunde prednosti," o 20. 12. 1993 pripoveduje bronasti olimpijec, ki je v nadaljevanju kariere zmagi iz Madonne di Campiglio dodal še triumfa v Kitzbühlu in Kranjski Gori.

Znamenito italijansko smučarsko središče v dolini Rendena pa je bilo kot po pravilu tudi uspešna postaja na karierni poti legendarnega Bojana Križaja. Kar sedemkrat se je namreč tam povzpel na oder za zmagovalce. Med drugim tudi 13. 12. 1977, ko je ob zmagi Ingemarja Stenmarka poskrbel za prve jugoslovanske stopničke svetovnega pokala. Štirikrat je bil tretji, dvakrat drugi, leta 1984 pa je bil celo zmagovalec. Zanimivo, tudi zadnji skok med najboljšo trojico je Križaju uspel prav v Madonni di Campiglio (16. 12. 1987).

"Smučanje, ki vliva optimizem"

Nova doba, novi obrazi. Clemen Noel, Andre Myhrer, Henrik Kristoffrsen, Alexis Pinturault, Ramon Zehnhaesern … Pa novi val z domačinom Alexom Vinatzerjem. Nekoliko odmaknjena od kroga favoritov bosta slovenske barve na tekmi, ki se bo začela ob 17.45 (druga vožnja ob 20.45), branila Štefan Hadalin in Žan Kranjec. S 16. in 19. mestom sta na predhodni tekmi na Sljemenu nad Zagrebom oba prišla do slalomskih rezultatov sezone. Obenem pa sta, navsezadnje s predstavama v prvi vožnji hrvaške preizkušnje, oba dokazala, da lahko posežeta še po zajetnejšem številu točk.

"Žan je z naskokom najboljši slovenski smučar. Pravi tehnični mojster. Ne le v veleslalomu. Verjamem, da je v bližnji prihodnosti sposoben tudi v slalomu mešati štrene povsem pri vrhu. Tudi Hadalinov slalom je dober, a žal s številnimi drobnimi napaki. Se pa tudi Štefan 'sestavlja', tako da od njega veliko pričakujem. Na splošno slovenski tehnični dvojec vliva optimizem," razmišlja Jure Košir.

Žan Kranjec je vse nevarnejši tudi v slalomu. Foto: Reuters

"Kostelić ima prav"

V pogovoru s Koširjem smo se dotaknili tudi nedavnih kritik Ivice Kostelića, ki se je obregnil ob preveč enostavne in izrazito ritmične postavitve slalomskih tekem. Vse skupaj je označil za idiotizem. "Bil je iskren in besedno sočen," se je nasmehnil Košir, a hitro podprl kritiko nekdanjega tekmeca. "Morda je marsikomu všeč ekstremni 'bum-bum' slalom. So pa to tekme, ki so manj selektivne. Tehnično znanje in razmišljanje smučarjev nista odločilna. Tudi sam sem pristaš postavitev, ki od smučarja zahtevajo, da se na ogledu zaustavi in razmisli, kako se lotiti kakšne kombinacije," pravi eden najboljših slovenskih (vele)slalomistov vseh časov.