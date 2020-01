Francozu igra stotink, Slovenca do premiernih točk

Sljeme je danes dobilo drugega vladarja kot zadnja leta, saj je Avstrijec Marcel Hirscher, petkratni kralj Sljemena, medtem že končal svojo kariero. To je postal Francoz Clement Noel, ki je po prvi vožnji zasedal četrto mesto. Le sedem stotink sekunde je za njim zaostal vodilni po prvi vožnji Švicar Ramon Zenhaeusern. Tretji je bil Italijan Alex Vinatzer, ki je v finalu pridobil pet mest.

Štefan Hadalin je osvojil 16. mesto. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V finalu sta nastopila tudi oba Slovenca. Štefan Hadalin je v drugi vožnji izgubil eno mesto, tekmo je končal na 16. poziciji. Žan Kranjec, ki je po prvem teku zasedal deseto mesto, je v finalu izgubil devet mest, slalom pa je končal na 19. mestu. Sta pa oba slovenska smučarja na Sljemenu prvič prismučala do točk svetovnega pokala.

Slovenski slalomisti v zadnjih letih na Sljemenu niso blesteli. Na tekmah v letih 2019, 2018, 2018 in 2015 niso osvajali točk. Pred današnjo tekmo je bil v točkah Mitja Valenčič januarja 2013 s 24. mestom. Valenčič je tudi po današnji tekmi lastnik najboljšega slovenskega moškega dosežka na Sljemenu, natanko pred desetletjem, 6. januarja 2010, je bil četrti.

Slalom se ni preveč posrečil tudi zmagovalcema prvih dveh slalomov sezone 2019/19. Francoz Alexis Pinturault, ki je slavil v Val d'Iseru, je bil v prvi vožnji na robu diskvalifikacije, na koncu pa je osvojil deveto mesto. Norvežan Henrik Kristoffersen pa se v Zagrebu ni znašel, s Kranjcem si je delil 19. mesto.

Finale:

Svetovni pokal, skupni seštevek (15):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 474

2. Dominik Paris (Ita) 454

3. Alexis Pinturault (Fra) 430

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 391

5. Matthias Mayer (Avt) 362

6. Beat Feuz (Švi) 361

7. Vincent Kriechmayr (Avt) 360

8. Kjetil Jansrud (Nor) 234

9. Thomas Dressen (Nem) 231

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 223

...

13. Žan Kranjec (Slo) 206

...

71. Štefan Hadalin (Slo) 44

73. Klemen Kosi (Slo) 40

102. Miha Hrobat (Slo) 15

111. Martin Čater (Slo) 10

129. Boštjan Kline (Slo) 2



Slalom (3):

1. Clement Noel (Fra) 180

2. Andre Myhrer (Šve) 175

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 162

...

21. Štefan Hadalin (Slo) 32

27. Žan Kranjec (Slo) 22

...