Slovaška veselica v Zagrebu, Vlhova povsem zasenčila Shiffrinovo

Slovakinja Petra Vlhova je navdušila na četrtem slalomu v tej sezoni in po dveh sanjskih nastopih na zagrebškem Sljemenu stopila na najvišjo stopničko. Drugouvrščeno Američanko Mikaelo Shiffrin, navajeno osvajanja prvih mest na Hrvaškem, je prehitela za več kot sekundo in 30 stotink! Od štirih Slovenk si je točke svetovnega pokala zagotovila le Meta Hrovat. Osvojila je 28. mesto, višjo uvrstitev pa sta ji preprečili napaki v spodnjem delu proge, ki sta se ji pripetili v obeh tekih.

Četrti ženski slalom v tej sezoni je potekal na Sljemenu na sosednjem Hrvaškem. Ob pomoči reflektorjev in v družbi prekrasnega sončnega zahoda, očarljive igre narave, je najbolj osrečil srca slovaških navijačev, ki so stiskali pesti za Petro Vlhovo. Ljubljenka njihovih src je v prvem teku odlično izkoristila štartno številko 1, v drugo, ko ji je Američanka Mikaela Shiffrin z izjemno vožnjo vrgla rokavico, pa odgovorila s še eno suvereno vožnjo.

Slovakinja je prvič v karieri postala Snežna kraljica na Hrvaškem. Foto: Reuters

Ponovno je postavila najboljši rezultat teka, prehitela 24-letno Američanko za 1,31 sekunde in prvič v kariero postala Snežna kraljica! Na zmagovalni oder se je uvrstila še Avstrijka Katharina Liensberger, ki pa je za zelo hitro zmagovalko zaostala že tri sekunde in pol.

Slovakinja razred zase že v prvo

Kako se je razpletel prvi tek? Med 74 udeleženkami je svoje karte najbolje izkoristila Vlhova, zmagovalka paralelnega slaloma v St. Moritzu ter druga na specialnih slalomih v Lienzu in Killingtonu. Uspela ji je popolna vožnja. Zagotovila si je visoko prednost 1,16 sekunde pred Shiffrinovo, ki v tej zimi na slalomih do tekme na Hrvaškem sploh ni poznala poraza. Zmagovalno trojico je po prvem tekmu zaokroževala Švicarka Wendy Holdener, ki je za Slovakinjo zaostala 1,81 sekunde.

Američanka Mikaela Shiffrin ostaja pri 64 zmagah za svetovni pokal. Foto: Reuters

Navijači so na Sljemenu lahko spremljali nastope štirih Slovenk. Prva vožnja je najbolje uspela Meti Hrovat, ki je štartala 21. in bila do zadnje strmine odlično na progi (6. oz. 7. čas na drugem in tretjem merjenju časa), nato pa se ji je pripetila napaka in jo stala boljše uvrstitve. Z zaostankom 3,34 sekunde je v cilj pripeljala kot 15., na koncu pa pristala na 20. mestu.

Preostale tri Slovenke so ostale brez finalne vožnje. Ana Bucik (+4.18) in Neja Dvornik (+4.90) sta bili prepočasni za uvrstitev med najboljših 30, Klara Livk pa je odstopila.

Meta Hrovat je bila do zadnje strmine odlično na progi, nato pa je naredila napako, ki jo je v prvem teku stala boljše uvrstitve. Podobno je bilo tudi v drugem nastopu, ko si je večino zaostanka pridelala na strmini. Foto: Reuters

V nedeljo bo v Zagrebu na sporedu še moški slalom (14.15 in 17.40). Slovenske barve bosta branila Štefan Hadalin in Žan Kranjec.

Rezultati, Sljeme (SL, Ž):