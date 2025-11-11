Druga javna dražba poslovnega kompleksa Mariborske livarne Maribor (MLM), ki jo je danes preko portala Netbid izvedla stečajna upraviteljica Katarina Benedik, je bila uspešna. Kot je povedala stečajna upraviteljica, je bilo premoženje za dobrih 10,4 milijona evrov prodano slovenski družbi Monisa Forging, ki je že doslej najemala prostore.

Benedik je tokrat premoženje prodajala po enaki izklicni ceni kot na neuspešni prvi dražbi, 14,5 milijona evrov, le da tokrat z možnostjo zniževanja cene. Ta se je na koncu ustavila pri 10,4 milijona evrov, stečajna upraviteljica pa je dodala, da je z razpletom zadovoljna in da mora biti pogodba po zakonu podpisana v treh dneh.

Monisa Forging je podjetje s sedežem v Mariboru, ki se ukvarja s predelavo kovin za različne industrije. Družba je v lasti cerkniškega podjetja Monisa, ta pa po podatkih spletne strani Ajpesa v lasti Mojce Švelc. Lani je Monisa, ki se ukvarja s polizdelki iz medenine, beležila nekaj manj kot 4,3 milijona evrov prihodkov.

Tržna vrednost nekaj manj kot 11 milijonov evrov

Premoženje je bilo obakrat ponujeno skupaj s pravicami in obveznostmi iz okoljevarstvenih dovoljenj. Poslovni kompleks obsega 32 parcel s skupno površino zemljišč 52.525 kvadratnih metrov, na katerih stojijo industrijski in pisarniški objekti, ki so bili zgrajeni med letoma 1930 in 2007. Pisarniški prostori obsegajo nekaj manj kot štiri tisoč kvadratnih metrov, industrijski pa nekaj več kot 37.500 kvadratnih metrov.

Nepremičnine je pooblaščeni ocenjevalec po tržni vrednosti ocenil na nekaj manj kot 11 milijonov evrov, po likvidacijski pa na skoraj 7,7 milijona evrov. Pripadajoče premičnine pa je pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme po tržni vrednosti ocenil na nekaj manj kot 9,9 milijona evrov, po likvidacijski pa na sedem milijonov evrov.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki je največji ločitveni upnik, so pozdravili uspešno izvedeno dražbo.

Na SDH vsebine pravdnega postopka ne komentirajo

Sicer pa še vedno poteka usklajevanje in izterjava terjatev, saj je del teh še vedno neusklajen. Benedik je namreč v stečaju nekoč pomembnega mariborskega industrijskega podjetja priznala za 16,3 milijona evrov terjatev, prerekala pa jih je za okoli 27,2 milijona evrov. Med temi je tudi del terjatev SDH, trenutno pa v zvezi s tem poteka pravdni postopek.

Ker postopek še teče, na SDH vsebine ne morejo komentirati, so povedali in dodali, da pri upravljanju terjatev delujejo skladno z zakonskimi pooblastili in posebnim upniškim statusom, ki jim ga kot pravnemu nasledniku Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zagotavlja zakon, zato svoje pravice uveljavljajo v sodnih postopkih.

Kot je razvidno iz zadnjega rednega poročila stečajne upraviteljice konec oktobra, je ta od začetka stečaja s prodajo manjših delov premoženja doslej unovčila za dobrega 1,7 milijona evrov stečajne mase. Do konca stečaja bo skušala najti še kupce za nekaj izdelkov in polizdelkov ter odpadni aluminij, za zdaj pa ima v sklopu stečajnega postopka še vedno delo 17 ljudi.