Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
15. 11. 2025,
14.28

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
veterinar Drava Maribor labod

Sobota, 15. 11. 2025, 14.28

1 ura, 12 minut

Labodko Oli preganjali v vodo: utrpela je hudo poškodbo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
labodka Oli | Foto Golden Eye Wildlife Institute

Foto: Golden Eye Wildlife Institute

Labodko Oli, ki živi na nabrežju Drave v Mariboru, je nekdo preganjal proti vodi, zaradi česar ji je zdrsnilo in udarila je ob kamnito brežino. Včeraj so labodko urgentno sprejeli k veterinarju, ki je ugotovil, da ima poškodovano nogo, so sporočili iz zavoda Zlato oko.

Prvič so labodko Oli v zavetišču Zlato oko oskrbeli avgusta letos. K njim je prišla v zelo slabem stanju, na obeh nogah je imela močno izražen pododermatitis zaradi zadrževanja na trdih površinah. Obe nogi so zato kirurško obravnavali, rehabilitacija pa je trajala več mesecev, dokler ni popolnoma okrevala. 

"Ko je ponovno dobila moč in normalno obremenjevala noge, je bila 7. novembra 2025 izpuščena na Lentu v Mariboru, kjer so bili pogoji za labode v tem času dobri in mirni," so na svojem profilu na Facebooku pojasnili v zavodu Zlato oko. 

Zimo bo preživela v zavetišču

Pred dnevi pa so prostovoljci Društva AniMa opazili, da je z Oli nekaj narobe. Labodka je šepala in se po nekaj korakih sesedla, drugi labodi pa so jo odganjali in ji pulili perje. Kot pravijo v zavodu, se takšno vedenje pri labodih pojavi, ko je posameznik oslabljen in ga jata začne izločati.

Po podatkih prič naj bi Oli nekdo preganjal proti vodi, kjer je zdrsnila in udarila ob kamnito brežino. Zaradi anatomije labodjih nog lahko že kratek zdrs povzroči poškodbo sklepov, tetiv ali mehkih tkiv, pojasnijo v zavodu. 

Labodka Oli je bila včeraj urgentno sprejeta k veterinarju, ki je ugotovil, da ima poškodovano nogo. Ker je Oli v zelo slabem stanju, bo zimo preživela v zavetišču. "Čakajo jo terapije, počitek, posebna podlaga, nadzor in postopna rehabilitacija," so sporočili iz zavoda Zlato oko. 

Ob tem v zavodu ljudi pozivajo, naj labode opazujejo z razdalje in v primeru težav o tem obvestijo strokovnjake. 

labod, ptičja gripa
Novice Pri labodu v Velenju potrdili ptičjo gripo

veterinar Drava Maribor labod
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.