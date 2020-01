Z Ilko je pisal zgodovino, zdaj prevzema smukaške vajeti

Medtem ko sta Žan Kranjec in v letu 2020 tudi Štefan Hadalin upravičila pričakovanja z začetka sezone, pa na rezultatski zasuk čaka ekipa za hitri disciplini. Po novem jo vodi Grega Koštomaj, ki je zamenjal Petra Pena. Ta se zaradi bolezni v družini in posledične odsotnosti do nadaljnjega umika. "Revolucije ne bo. Verjamem pa, da ima vsak trener drugačen pristop," pravi Koštomaj, še pred letom trener Ilke Štuhec, ki je, tedaj še kot Penov pomočnik, s smukaškim kvartetom preživel celotno pripravljalno obdobje.

Skoraj tri tedne bo minilo med zadnjim izzivom ekipe za hitri disciplini v Bormiu in naslednjo preizkušnjo svetovnega pokala v Wengnu. To je obdobje, v katerem so Klemen Kosi, Martin Čater, Miha Hrobat in Boštjan Kline upali, da bodo zajeli sapo, umirili misli, analizirali rezultatsko slab uvod v sezono, opravili nekaj kakovostnih treningov in se lotili projekta popravljanja vtisa. To je v decembru napovedoval tudi glavni trener Peter Pen, ki pa je zdaj taktirko za nedoločen čas prepustil dozdajšnjemu pomočniku Gregorju Koštomaju.

"Ni kaj, zgodbo je treba zapeljati do konca sezone. Tako kot je bilo zastavljeno. Prihajajo ključni tedni za hitri disciplini. V novi vlogi se bom zanesljivo trudil po najboljši močeh. Verjetno bo vidna kakšna sprememba, saj smo ljudje različni. Vsak trener ima svoje zamisli. Revolucionarnih sprememb pa ne bo. Vlak bomo poskušali skupaj potegniti navzgor. Proti boljšim rezultatom," pravi vršilec dolžnosti smukaškega šefa Koštomaj.

Martin Čater, ki je v sezoni 2019/20 osvojil vsega 10 točk, proti novim izzivom. Foto: Reuters

Pomagal je tudi Dejan Zavec

Po prednovoletnih tekmah v Bormiu so bili smukači deležni krajšega počitka. Sledil je sklop kondicijskih priprav, ki ga je s treningom boksa popestril nekdanji svetovni prvak Dejan Zavec. Ob vrnitvi na smuči je Koštomaj v Nassfeldu narekoval predvsem tehnične ritme. Zdaj z ekipo vadi hitri disciplini na prelazu San Pellegrino, kjer so pogoji za delo dobri, dobrodošla pa je tudi primerjava s konkurenco. Ocenjuje, da je ta trening bolj koristen kot pa udeležba na tekmah evropskega pokala v Wengnu, kjer bosta nastopala Nejc Naraločnik in Tilen Debelak.

Kratkoročna usmeritev je jasna. Martin Čater mora v sebi znova prebuditi tekmovalno drznost. Izziv Klemna Kosija sta večja stabilnost in manjša občutljivost na različne pogoje. Miha Hrobat bo poskušal prebliske pretvoriti v rezultatsko konstantnost. Še največji izziv je pred Boštjanom Klinetom, ki se še naprej nevarno oddaljuje od zlatih časov ter vse bolj pada v začaran krog nezadovoljstva, visokih štartnih številk in nezaupanja. Če bi ga ta še močneje potegnil vase, bi se utegnil kmalu znajti tudi v nemilosti pri opremljevalcih.

"Revolucije ne bo," pravi Grega Koštomaj. Foto: Matjaž Vertuš

Ko smo se o manjkajočem "kliku" slovenskih smukačev pogovarjali s Petrom Penom, ki je ekipo vodil vse od leta 2014, nam je ob koncu decembra dejal: "Izvedba in pristop. Samozavestno in prepotentno. To iščemo." Kako pa na to gleda njegov namestnik oziroma naslednik? "Za ta klik fantje potrebujejo predvsem dober rezultat. Ta okrepi samozavest. Gre za nekoliko začaran krog. Če rezultata ni, do klika težje pride," odgovarja nekdanji trener Ilke Štuhec, ki je tudi ob njegovi pomoči postala prva dama svetovnega smuka, pred tem pa je deloval v Bolgariji.

Tekmovalce je spremljal vse pripravljalno obdobje. Verjame, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči za najboljšo mogočo pripravljenost? "Čarati pač ne znamo. Tudi zemlje ne moremo obračati in iskati snega, kjer ga ni. Zavedati se moramo omejitev. Če bi imeli na voljo kakšen evrov več, bi morda poleti potovali tudi v Čile in trenirali na bolj zahtevnih terenih. V danih razmerah pa smo fantom omogočili največ, kar se je dalo," odgovarja savinjski smučarski strokovnjak, čigar trenerska pot se je s posamezniki iz te ekipe križala že na nižji klubski ravni.

Wengen, Kitzbühel …

Sezona svetovnega pokala se bo ob koncu tedna s klasičnim tehničnim programom za moške nadaljevala v Adelbodnu, kjer bosta poskušala dober vtis potrditi Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Edina slovenska predstavnica v smuku in kombinaciji v Altenmarktu bo Ilka Štuhec. Specialiste za hitri disciplini, ki so skupaj do danes na sedmih tekmah zbrali preskromnih 52 točk, pa naslednji izziv čaka v Wengnu (17.–19. 1.). Do konca sezone se bodo nato zvrstile še preizkušnje v Kitzbühelu, Garmisch-Partenkirchnu, v olimpijski generalki v Yanqingu na Kitajskem, Hinterstodru, Kvitfjellu in za finaliste še v Cortini d'Ampezzo.