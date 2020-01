Že prvi dan olimpijsko odličje za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi tekmovalni dan OI mladih in že prva uvrstitev slovenskega športnika na oder za zmagovalce. Ažnoh, na start se je podal s številko osem, je bil na progi zelo hiter ter ob prihodu v cilj prevzel vodstvo.

Njegov čas je nato izboljšal tekmovalec s Švedske s številko 11 Adam Hofstedt, ki je Slovenca prehitel za pičlih šest stotink sekunde.

Šved in Slovenec sta ostala najhitrejša do konca. Nastopilo je 62 tekmovalcev. Boj za tretje mesto in bron je dobil Švicar Luc Roduit, ki je za Slovencem zaostal 14 stotink sekunde, za zmagovalcem prve smučarske preizkušnje na letošnjih OI mladih pa dve desetinki sekunde.

13. odličje na OI mladih Ažnoh je Sloveniji prismučal trinajsto odličje na zimskih olimpijskih igrah mladih športnikov v starosti od 15 do 18 let, tretje v alpskem smučanju in prvo v disciplini superveleslalom. Meta Hrovat je pred štirimi leti v Lillehammerju osvojila bron v slalomu. Miha Hrobat pa je bil pred osmimi leti v Innsbrucku na premiernih zimskih olimpijskih igrah mladih srebrn v alpski kombinaciji.

"Občutek ob prihodu v cilj je bil dober, vedel sem, da sem odpeljal 'okej', nisem pa ravno pričakoval, da bo dovolj za medaljo, ker je imela moja vožnja napake." Foto: Getty Images

Ni pričakoval, da bo dovolj za kolajno

"Občutek ob prihodu v cilj je bil dober, vedel sem, da sem odpeljal 'okej', nisem pa ravno pričakoval, da bo dovolj za medaljo, ker je imela moja vožnja napake," po velikem dosežku ni bil nič kaj evforičen mladi Korošec, doma v Kotljah pod Uršljo goro, ki je s športom in smučanjem rasel vse od mladih nog.

"Zdaj se počutim odlično, sem vesel, da se mi je tudi z nepopolno vožnjo izšlo in da sem proti koncu spustil smuči in dobil tiste stotinke, ki sem jih izgubil v srednjem delu," je občutke strnil Ažnoh.

Mladinske igre so zadnja stopnička pred pravimi, članskimi olimpijskimi igrami. Gre za svojevrstno generalko, v ospredju pa ni le tekmovanje, temveč spoznavanje olimpijskih vrednot, sklepanje prijateljstev in poznanstev, spoštovanje in spoznavanje pravil poštene športne igre.

Želi biti med boljšimi v svetovnem pokalu

Njegov vzornik ni nihče drug kot sloviti švicarski specialist za hitre discipline alpskega smučanja Didier Cuche, ki je bil v četrtek med vabljenimi udeleženci slovesnosti ob odprtju iger v Areni Vaudoise v Lozani.

"Tudi to mi je dalo nekaj dodatne motivacije. Seveda mi je to dalo misliti," je nepričakovano "pomoč" pri vzponu na mali smučarski Olimp izpostavil mladi smučar, ki si želi nastopiti tudi med člani v svetovnem pokalu.

"Hočem biti med boljšimi v svetovnem pokalu." Foto: Getty Images

"Hočem biti med boljšimi v svetovnem pokalu," o svojih življenjskih tekmovalnih ciljih nič kaj ne okoliši. "Ciljal sem na medaljo, a sem držal to v sebi. Zadnji mesec je bil moj superveleslalom kar dober, dobro sem treniral," je še dodal Ažnoh, ki si želi čim prej postati del slovenske moške članske ekipe za hitre discipline.

Ažnoh si je s superveleslalomskim srebrom privozil odlično izhodišče tudi za naslednjo disciplino alpsko kombinacijo. Slalom za kombinacijo bo na sporedu v soboto.

Nastopila še peterica Slovencev

Na superveleslalomu je nastopilo še pet Slovencev. Martin Križaj (+1,05) je osvojil 16. mesto, Rok Stojanovič (+,2,47) je bil 31.

Pri dekletih je zmagala Švicarka Ameli Klopfenstein. Lina Knific (+1,58) je bila najboljša Slovenka na 19. mestu, Nika Murovec (+2,85) je bila 29., Anja Oplotnik (+4,92) pa je svoj premierni nastop na olimpijskih igrah mladih končala na 37. mestu.