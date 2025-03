Alpski smučarji so ostali brez današnjega drugega uradnega preizkusa smukaške proge Olympiabakken pred dvema smukoma in superveleslalomom za svetovni pokal v Kvitfjellu. Miha Hrobat je postavil najboljši čas edinega uradnega treninga smuka. Ta je bil v sredo. Kranjčan z dobrimi občutki pričakuje podaljšan konec tedna na Norveškem.

Kvitfjell še drugi teden po vrsti gosti podaljšan konec tedna tekem za svetovni pokal. Pretekli vikend je na Norveškem tekmovala Ilka Štuhec, tokrat pa se bodo na dveh smukih, petkov je na sporedu namesto odpadlega v Garmisch-Partenkirchnu, pomerili moški.

Od slovenske četverice najvišje meri Hrobat, ki je že celo sezono v odlični formi, apetite pa je dvignil tudi s tem, da je bil najhitrejši med vsemi na edinem uradnem treningu pred petkovo prvo tekmo z začetkom ob 10.30. Današnji drugi trening so zaradi slabega vremena odpovedali.

"Zelo dober trening je za mano. Odlično sem se počutil na smučeh. Sicer se sneg spreminja čez celo progo. Na vrhu je pravi zimski, spodaj pa že bolj spomladanski. Vseeno je podlaga dobra in vožnja na treningu mi je dobro uspela brez napake," je bil v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije pred tekmovanjem dobre volje Hrobat.

"Od starta do cilja sem imel konstantno hitrost, kar je tukaj zelo pomembno, saj ne gre za težek smuk. Ni neke strmine, kjer bi lahko pridobil nazaj hitrost, če jo izgubiš z napako. Čakajo me tri tekme za vikend, upam da mi bodo uspele takšne vožnje kot na treningu in potem bomo videli, kam me to pripelje," je napovedal.

Kranjčan je blizu zmagovalnega odra tudi v skupni smukaški razvrstitvi. Foto: Reuters

Preostala trojica v ozadju

Italijanski kralj smuka Dominik Paris je v sredo na drugem mestu preizkusa zaostal pet stotink sekunde, novi svetovni prvak iz Švice Franjo von Allmen je bil tretji (+0,33). Na prizorišču zimskih olimpijskih iger leta 1994 v Lillehammerju je bil na edinem treningu Nejc Naraločnik 40. (+1,66), Martin Čater 55. (+2,15), Rok Ažnoh 61. (+2,96).

Hrobat je trenutno četrti najboljši smukač sezone. Tretji je bil na smuku v Beaver Creeku, uspeh je nato ponovil še s tretjim mestom na smuku v Wengnu, v Kitzbühelu pa je bil peti.

Slovenci so že bili uspešni na Norveškem. Tekmovalno upokojeni Boštjan Kline je 24. februarja 2017 zmagal na smuku v Kvitfjellu, kar je bila tudi njegova edina zmaga v konkurenci svetovnega pokala.

Gre za zadnje preizkušnje v hitrih disciplinah pred finalom sezone v Sun Valleyju v ZDA. Švicar Marco Odermatt devet tekem pred koncem sezone vodi v štirih seštevkih zime, skupnem, smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem.