(Ne)vidna slovenska zmaga: prva po Tini Maze

Ko smo mu v ciljnem izteku proge Gamskogel v Zauchenseeju stisnili roko in ga vprašali, koliko časa je minilo od njegove zadnje serviserske zmage v svetovnem pokalu, ni razmišljal prav dolgo. "Hm, verjetno bo kmalu minilo deset let. Na pamet bi dejal, da je bilo to v Garmisch-Partenkirchnu," je odvrnil Andrej Perovšek. Imel je prav. Na krilih dveh srebrnih olimpijskih kolajn iz Vancouvra je Tina Maze 11. marca 2010 dobila veleslalomsko preizkušnjo na Bavarskem. Na Stöcklijevih smučeh, za katere je poskrbel prav on.

Corinne Suter vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Foto: Sportida

Slovenija, Rusija, Švica

Kmalu po tisti zmagi se je Perovšek poslovil od Tininega tabora. Dve leti je bil doma, kjer je odprl smučarsko delavnico in se ukvarjal tudi z zastopništvom. Nato je znova zaslišal tekmovalni klic. Sprva je služboval v Rusiji. Pred petimi leti se je preselil v Švico. Najprej je pripravljal smuči tekmovalcem evropskega pokala, nato pa so ga premestili v žensko ekipo svetovnega pokala. Skrbi za smuči Priske Nufer in Corinne Suter, ki je na Solnograškem, potem ko je bila v tej zimi že druga in tretja, ugnala vso konkurenco.

"Rezultat se me vedno dotakne"

"Zjutraj mi je bilo sicer žal, da je vreme preprečilo štart z vrha hriba, saj bi bila tekma daljša in bolj spektakularna. V danih pogojih pa je bil skrajšan smuk bolj pravičen. Pogoji so bili vsaj deloma enakovredni. Razplet pa … Super! Kaj naj rečem?! Rezultati se me še vedno zelo dotaknejo. Slabi in dobri. Zmaga je vedno nekaj posebnega," pojasnjuje Perovšek, ki za razliko od mnogih serviserjev ni na plačilni listi proizvajalca smuči, temveč reprezentance. V praksi to pomeni, da obdeluje Headove in Dynastarjeve smuči.

Bil je prvi serviser na samostojni poti Tine Maze (2008). Foto: Sportida

"Sodelovanje kot ključ do uspeha"

Če je v slovenski reprezentanci in taboru Tine Maze delo serviserja obsegalo več zadolžitev, bi pričakovali, da je v Švici osredotočenost na osnovno poslanstvo bolj izrazito. Je res tako? "Naloge so vsekakor bolj razdelane. Vodstvo je dojemljivo za pobude, predloge … Zelo mi gredo na roke. Sodelovanje je zelo dobro. In prav to je eden od ključev do uspeha. Sicer pa je delovnik zelo pester. Tega sem vajen, saj v smučanju delam že 16 let. Je pa res, da se mi ni treba ukvarjati s stvarmi, s katerimi se mi ne bi bilo treba," odgovarja eden od številnih slovenskih "zdomcev" v smučarskem svetovnem pokalu.

Tina Maze, deset let pozneje …

In kako danes, po skoraj desetletju, gleda na službo, ki ga je morda celo najbolj zaznamovala? Bil je namreč prvi, ki je sprejel izziv Tine Maze in Andree Massija. "Tisto obdobje mi je dalo zelo veliko. Od Tine in Andree sem se marsičesa naučil. Na tisti dve sezoni v team to aMaze imam lepe spomine. Ne pozabimo, mnogi so Tino videli kot smučarko v zatonu. Izpadla je iz najboljše veleslalomske trideseterice, nato pa se je zmagoslavno vrnila," se spominja Perovšek, ki v Zauchenseeju še zdaleč ni bil edini nekdanji član Tinine šampionske ekipe. V medijskem središču smo namreč naleteli tudi na trenerja Maura Pinija, za smuči Viktorie Rebensburg skrbi Andrea Vianello, v bližini pa se je s Petro Vlhovo potikal tudi Livio Magoni.