"Če sem pravi, me je težko premagati"

Šesta uvrstitev na oder za zmagovalce, druga zmaga in majica vodilnega veleslalomista svetovnega pokala. "Super. Gremo naprej," odgovarja Žan Kranjec. Naprej, proti malemu globusu? "Mislim tudi na to. Korak za korakom," pravi najboljši slovenski alpski smučar.

Prvič je vendarle prvič. Adelboden pa je Adelboden. Lahko primerjate obe zmagi?

Drugače je. Po drugi strani pa ni drugače. Ha, ha … Od tiste zmage v Saalbachu je minilo kar nekaj časa. Lepo je zmagati, a tako zelo težko. Vedno se najde kakšen hiter tekmec. Poleg tega pa je jasno, da se ti mora v tej konkurenci poklopiti vse. Danes se mi je. Ponosen sem in srečen. Težko pa bi dejal, katera zmaga se me je bolj dotaknila. Vesel sem. To je vse.

Zdi se, da je tale zmaga kar malce visela v zraku …

Da, tudi jaz sem jo čakal. Zavedal sem se kakovosti in tudi odlične forme. Ko opraviš dobre priprave in imaš kakovostno opremo, čakaš na ta trenutek. Tretjemu mestu seveda ne gledam v zobe. A ko stojiš na tretji stopnički in veš, da je dosegljiva prva, imaš kljub zadovoljstvu nenavaden občutek. Prav zaradi tega je bila moja želja toliko večja. Upam, da ni zadnja. Želim si nadaljevanja te poti.

Adelboden velja za klasiko. Verjetno ste tekme na tisti strmini spremljali še kot otrok. Zdaj ste junak tega hriba.

Ko sem prvič zmagal, se nisem prav veliko obremenjeval s krajem. Saalbach? Super. A ključna je bila zmaga. Zdaj pa Adelboden … Da, za veleslalomiste je to verjetno najbolj pomembna tekma. Največja. Noro vzdušje, odlični občutki.

Dočakal je drugo zmago za svetovni pokal v karieri. Foto: Getty Images

Po prvem teku ste bili zadržani, mar ne?

Res je. Že med vožnjo se nisem najbolje počutil. No vsaj izhodišče je bilo zelo dobro. Ugodno mesto in majhen zaostanek. V drugem teku sem se odlično počutil. Lahko sem napadal, lahko sem izzival. Rezultat je prišel. Napredek po lestvici in zmaga. Lep dan.

Zmagujete tudi z napakami. Kot največji mojstri.

Zelo zadovoljen sem s pristopom in samo predstavo v drugi vožnji. Da, storil sem dve napaki, a glede na to, da sem bil v večjem delu zelo dober, me to ni stalo zmage. Če pokažem, kar znam, me je težko premagati.

Kaj sta si na odru za zmagovalce povedala s Filipom Zubčićem?

Čestital mi je. Tudi jaz njemu. Vesel sem zanj. Nekajkrat smo trenirali skupaj. Videl sem, da je napredoval. Zdaj je to pokazal tudi na tekmi.

Vesel je, da mu je sosed Filip Zubčić delal družbo na stopničkah. Foto: Getty Images

Prevzeli ste tudi vodstvo v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Kako realen se vam zdi mali kristalni globus?

Ne skrivam, da občasno pomislil tudi na globus. Ne gre pa za obsedenost ali obvezni cilj. Ne, to je lahko le posledica vrhunske sezone. Počakajmo. Čaka nas še kar veliko tekem. Na vsaki bom skušal pokazati kar največ. Na koncu bomo potegnili črto in sešteli točke. Globus torej je realen, toda – korak za korakom.

In sedaj? Kakšen dan počitka?

V nedeljo bom zanesljivo nastopil tudi v slalomu. Sledi vrnitev domov in tri dni počitka. Nato me čakata dva treninga in pot v Wengen. Vztrajamo pri programu, ki vključuje tudi slalome. Bomo pa spremljali moje odzive na ta ritem in po potrebi ukrepali.

V nedeljo bo v Adelbodnu skušal osvojiti točke svetovnega pokala tudi v slalomu. Foto: Getty Images

Pogovor z vami je podoben kot pred leti, ko ste prišli do prvih točk. Ne čutite nobenih sprememb?

Malce sem se zanesljivo spremenil. Predvsem na ravni samozavesti, pa še to le pri smučanju. Sicer pa … Ne, menim, da sem ostal takšen, kot sem bil.

Ste takšni tudi v odnosu do okolice?

Morda želim in zahtevam več. Osebni odnosi pa so nespremenjeni. Predvsem pri prijateljih si tudi ne želim drugačne obravnave.