Prva Bosanka s točkami svetovnega pokala

Sloveniji, Hrvaški in Srbiji se je iz nekdanjega jugoslovanskega bazena med dobitnicami točk svetovnega pokala v alpskem smučanju zdaj priključila še Bosna in Hercegovina. Za prvi točki te države je poskrbela Elvedina Muzaferijeva, ki v prihodnje ne želi biti eksotična smučarka.

Ko je Atomicov uslužbenec v ciljni areni Zauchenseeja pospravljal njene smukaške smuči po sobotnem nastopu, nam je še zadihana Elvedina Muzaferijeva dejala: "Sem prva smučarka v hitrih disciplinah iz BiH. Prva ženska iz te države s točkami evropskega pokala. Upam, da bom tudi prva s točkami svetovnega pokala." Zadnje je pristavila z nekoliko sramežljivim nasmehom. Že dobrih 24 ur pozneje se je njena želja uresničila. Resda tudi na račun majhnega števila udeleženk kombinacije in selektivne proge, katere žrtve so bile tudi Mikaela Shiffrin, Ilka Štuhec, Petra Vlhova ter še trinajst drugih, a z 29. mestom med tridesetimi uvrščenimi je Muzaferijeva prišla do prvih točk.

V Pjongčangu je prebila olimpijski led. Zdaj meri proti Pekingu. Foto: Getty Images

Predsednikova čestitka

Po prvih točkah v svetovnem pokalu ji je pismo s čestitko namenil predsednik predsedstva BiH Željko Komšić. Prejela je tudi čestitko iz domače občine. Znašla se je v več medijih, kjer so izpostavili zgodovinski prizvok dosežka. Sicer pa … "Mojemu smučarskemu udejstvovanju v bosanskih medijih ne namenjajo prav veliko pozornosti. Priznam, da to pogrešam. Pa ne zaradi kakšne osebne želje po izpostavljanju. Jasno mi je namreč, da je z medijsko izpostavljenostjo lažje nagovarjati pokrovitelje in posledično financirati program. Imam nekaj pokroviteljev, a premalo za vse stroške," pripoveduje Mutaferijeva, ki je v nedeljo za zmagovalko Federico Brignone zaostala devet sekund in 25 stotink.

15 let po Sarajevu 1984

Visoko, kraj severozahodno od Sarajeva. Od tam se je v košarkarski svet podal tudi nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije in reprezentant BiH Haris Mujezinović. To je tudi domači kraj Elvedine Muzaferijeve, rojene dobrih 15 let po zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu. Alpska smučarka? "Zanimivo, da. Pri šestih letih sem začela smučati. Hitro sem se znašla v klubu. Nato se je pot nadaljevala. Ni pa preprosto. Nimam prave podpore državne smučarske zveze. Za moj proračun skrbijo izključno starši in pokrovitelji," pripoveduje 20-letna smučarka, ki je do danes v svetovnem pokalu zabeležila devet nastopov.

Zastavonoša BiH v Pjongčangu Foto: Getty Images

Znanka s Krvavca

Ob sebi ima zgolj trenerja ter serviserja v eni osebi in romunsko tekmico, s katero trenira. Na pripravah upa na odprtost drugih taborov. Veliko se povezuje z Nemkami in Francozinjami. Kaj pa Slovenke? "Ker sta mi najbližje smuk in superveleslalom, bi v poštev prišla le Ilka Štuhec. Ona sodeluje z drugimi ekipami. A če se srečamo na terenu, ni težav," pripoveduje mlada olimpijka, ki je pred sezono zajeten del priprav opravila v Kanadi, v Evropi pa kombinira tekmovanja s predhodnimi treningi. Le redko trenira na domačih smučiščih. "Žal tam ne dobimo pogojev, kakršne bi potrebovali za kakovostne treninge," pravi smučarka, ki se je lani udeležila tudi odprtega slovenskega prvenstva na Krvavcu in slavila zmago v sicer okrnjeni smukaški konkurenci.

Nasvidenje v Pekingu

Ko govori o ciljih, je osredotočena predvsem na evropski pokal. Tam se želi bolj redno uvrščati med dobitnice točk. Pred njo je to iz BiH uspelo le Enisu Bečirbegoviću. Verjame pa, da tudi v svetovnem pokalu, kjer le želi spadati med eksote, še ni rekla zadnje besede. "Prav je, da se tudi BiH pojavlja na tekmah najvišje ravni. Vendarle gre za državo, ki je gostila olimpijske igre. A ne zanima me le sodelovanje. Želim biti konkurenčna. Ne le tista, ki je svoje dosegla s samim nastopom, nato pa z velikim zaostankom pristane na zadnjem mestu," je pogovor zaključila nosilka bosanske zastave z otvoritvene slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu 2018. Naslednji dolgoročni cilj je Peking 2022.