Petra Vlhova: Z Mikaelo Shiffrin ne moreva biti prijateljici

Slalomi, na katerih se za zmago borita Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin, imajo kot po pravilu tretji tek. Torkov spektakel v Flachauu, ki se je končal s slovaškim zmagoslavjem, ni bil nobena izjema. Veliki tekmici sta po tekmi odkrito spregovorili o medsebojnem odnosu, ki se vse bolj spreminja v izrazito in izključno športno-tekmovalnega.

Meta Hrovat je klečala in zazrta v nepremično točko premlevala, kaj se ji v zadnjem obdobju dogaja, da na tekmah ne pokaže svoje igrivosti in unovči prirojene tekmovalnosti. Maruša Ferk je medtem že obrisala solze, ki so se ji ulile po še šesti zaporedni slalomski ničli v zadnjem letu. Le Ani Bucik se je po osemnajstem mestu in dobrih odsekih na obrazu izrisal kanček vedrine, čeprav tudi sama priznava, da pri njenem stažu v svetovnem pokalu zgolj uvrščanje v finale dolgoročno ne more potešiti apetita.

Toda dogajanje v slovenskem taboru se je v torek pozno zvečer izgubilo v spektaklu pod žarometi, avstrijsko-slovaškem navijaškem vrvežu in predvsem novem poglavju velikega obračuna med Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo. Še drugič se je končal s slovaško zmago, le da se je tokrat med obe tekmici vrinila še Švedinja Anna Swen Larsson.

Vlhova je prišla do druge zaporedne zmage, skupno sedme slalomske in dvanajste v karieri. Vodila je že po prvi vožnji, ko si je pred ameriško tekmico priborila šest desetink naskoka. V drugo je bila na postavitvi trenerja Mikaele Shiffrin manj natančna. A v želji po preboju je grešila tudi njena tekmica, tako da bi se po najboljšem času Larssonove skoraj uresničilo reklo, ki pravi, da "kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima". Vlhova je kljub vsemu ohranila deset stotink sekunde naskoka pred Švedinjo, prva dama svetovnega pokala pa se je morala zadovoljiti s tretjo stopničko.

Foto: Sportida Mikaela Shiffrin: Ne igramo teh igric

In prav razprava o postavitvi druge vožnje je v svojevrstnem tretjem teku slaloma v Flachauu razkrila iskre med tekmicama. Shiffrinova je namreč hitela pojasnjevati, da njen trener Mike Day količkov ni razporejal z mislijo, da bi jo zagodel Vlhovi. "Ni postavil proge proti njej. Tega ne delamo. Ne gremo se takšnih igric. Karma te hitro kaznuje. Res pa je postavil progo, ki ima več zavojev. Mnoge smučarke so to pohvalile. Po drugi strani pa je Petra tako dobra, da se odlično znajde na vseh progah. Trenutno je njeno smučaje najboljše," je na novinarski konferenci dejala Mikaela.

Ročaj mikrofona se še ni ohladil, ko ga je že prijela Vlhova. Tudi ona je spregovorila o postavitvi. "Vedela sem, da bo ameriški trener postavil progo, ki me bo spravila v težave. Pričakovala sem postavitev z izrazitimi zavoji. Vseeno sem se borila tudi na takšni progi. Prav zaradi tega sem še toliko bolj vesela, da mi je uspelo obdržati prednost," je dejala Slovakinja, ki sicer v slalomskem seštevku svetovnega pokala za največjo konkurentko še vedno zastaja za 80 točk, kar je predvsem posledica odstopa v Leviju.

Foto: Sportida Prijateljici? Ne, tekmici.

Spomnimo, po tekmi v Zagrebu so iz ameriškega tabora prišle obtožbe na račun slovaškega vohunstva. Trenerski štab Vlhove naj bi namreč Shiffrinovo snemal med treningi. Zato se je zmagovalka preizkušnje v Flachauu soočila tudi z vprašanjem o medsebojnem odnosu. "Obe sva na vrhu. Radi bi imeli prijateljski odnos. A ne gre. Obe želiva zmagati. Če bi katera od naju zaostajala, bi bili lahko prijateljici. Zdaj ne gre. Prijateljstvo ni mogoče," je odvrnila Vlhova.

Tudi med objemom po koncu tekme sta molčali. Kot bi čakali na naslednjo bitko. "Mikaela je šampionka. Želi zmagovati, zato je njena jeza razumljiva. Za obe so te tekme zelo težke. Druga drugo potiskava naprej. To je dobro za naš šport," je še dodala 24-letna Slovakinja, ki bo tretjo zaporedno slalomsko zmago prihodnji mesec lovila v Mariboru.