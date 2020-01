Petra Vlhova aktivirala slovaško navijaško eksplozijo

Leta 2017 je prav pod žarometi v Flachauu Švedinja Frida Hansdotter, ki se je tokrat kot sveža upokojenka, a še vedno aktualna olimpijska prvakinja pomešala med gledalce, slavila slalomsko zmago. Odtlej je v treh letih ženski slalom na kar 26 tekmah zabeležil le dve tekmovalki. Seveda, Petro Vlhovo in Mikaelo Shiffrinovo. Glavnino teh zmag, kar 20 (skupno jih ima sicer že 64) je resda vknjižila Američanka. Je pa zato Slovakinja drugič zapored premagala veliko tekmico. V Zagrebu jo je prehitela za kar sekundo in 31 stotink. Tokrat resda za "le" 43 stotink sekunde. A dovolj, da se je med obe z najboljšim časom druge vožnje vrinila Anna Swenn Larsson, katere uspeh ima tudi slovenski prizvok, saj njene smuči pripravlja Jaka Poje.

Mikaela Shiffrin se je morala tokrat zadovoljiti s tretjo stopničko. Foto: Guliver/Getty Images

Slovaška eksplozija

"Novinarji me pogosto sprašujejo o tem, ali sem nepremagljiva. Tukaj je odgovor. Moje zmage niso bile samoumevne. Ni tako preprosto, kot se zdi. Trudim se. Garam. Zdaj to ni dovolj. Vseeno sem zadovoljna s stopničkami, z vožnjama pa nikakor ne," je po tekmi dejala Shiffrinova, ki je bila po prvi vožnji druga, nato pa je v poskusu napada storila preveč napak, tako da je zaostala tudi za Larssonovo.

Tudi Vlohovi se finalni nastop ni povsem posrečil. Ob drobnih napakah in neritmični vožnji se je njena prednost na progi Hermann Maierja topila. Na veselje mnogih lastnikov slovaških zastav, ki so neumorno plapolale, je v cilju ohranila deset stotink. Dovolj za zeleno luč in beli dim, ki so ga Avstriji spustili v zrak ob vsaki smučarki, ki je prevzela vodstvo.

Foto: Reuters

"Težka tekma. Zelo težka tekma. Videla sem številne slovaške navijače. Težko se je bilo zbrati in pokazati, kar znam. Presrečna sem. Predvsem zaradi vseh navijačev, ki me vse bolj množično spremljajo na vseh tekmah, tako da se povsod počutim skoraj kot domačinka," je bila svoje dvanajste zmage v karieri, ki ji je prinesla tudi 70 tisoč evrov, veselila Vlhova.

Slovensko čast je rešila Ana Bucik

Daleč od spopada najboljših slalomistk zadnjih let pa se je odvijal slovenski boj za slalomske točke. Uspešno ga je zaključila le Ana Bucik. Po dveh zaporednih slalomskih ničlah oziroma treh na zadnjih štirih tekmah ter vmesnem dvigovanju tekmovalne morale z zmagama na FIS preizkušnjah je Novogoričanka tokrat prišla do 18. mesta. Dovolj za stisk roke, a priznanje, da to še zdaleč ni končni cilj.

"Z izjemo ene napake sem izpolnil načrt druge vožnje. Nastop ni bil slab. To je tisto, kar iščem. Seveda bi mi bilo ljubše, če bi bila še nekaj stotink hitrejša, a ta tekma je dokaz, da grem v pravo smer. Določeni deli mojega smučanja so že blizu želenemu. Redno se mi pojavljajo napake, ki jih moram odpraviti," je po tekmi ocenjevala edina Slovenka s solnograškimi točkami, ki pa priznava, da vendarle meri višje. V prihodnje se želi približati deseterico.

Ana Bucik: 18 mesto. Foto: Sportida

Meta Hrovat: Poskušam na silo ...

V finalu je Bucikova pridobila pet mest. Po prvi vožnji je bila namreč 23., le mesto pred Meto Hrovat. Slednji se je scenarij popolnega napada, s katerim bi skušala popraviti zagrebški vtis, v drugo izjalovil že v zgornjem delu, kjer je po večji napaki odstopila. "Že takoj po štartu sem storila napako, nato sem skušala smučati tako, kot sem si zamislila. Sledila pa je nova napaka, ki je bila posledica površnosti," je skrušeno pripovedovala mlada Kranjskogorčanka.

Sezona najboljše slovenske tehnične smučarke se ne odvija po načrtih. Težava je predvsem na izvedbeni ravni. Pritisk? "Vsak pravi športnik si nalaga pritisk, saj želi pokazati vse, kar zna. Kadar mu ne uspeva, je pritisk še večji. Meni ne uspeva. Poskušam na silo, zato se ne premaknem. Jezna sem. Poiskati moram pametne rešitve," je dejala Hrovatova.

Foto: Sportida Solze Ferkove po letu brez točk

Daleč od boja za točke svetovnega pokala pa je bila Maruša Ferk, za katero je še šesta zaporedna slalomska ničla. Zadnjič je bila v slalomskem finalu prav pred letim v Flachauu, zato se je tokrat še toliko težje sprijaznila z zaostankom 4,69, ki je zadostoval za 52. mesto. Kot bi se ob preskromnem razvijanju hitrosti utapljala v vse močnejšem valu agresivnejših mlajših tekmovalk. "Hudo mi je, saj se na treningu še nekako sestavim, na tekmi pa nikakor ne steče. Ne smučam dovolj brezkompromisno," je v solzah po tekmi odkimavala 31-letna Gorenjka.

Nastopila je s številko 37, ko so bili pogoji na progi še dovolj konkurenčni, zato je še toliko težje sprejela novo priložnost za želeni preboj vsaj v finale. "Sem pod hudim psihološkim pritiskom. Zavedam se namreč, da moram izpolniti kriterije. To imam vseskozi v podzavesti, obenem pa že od novembra plačujem iz svojega žepa. Zaradi tega ne uživam tako, kot sem pred kratim. Denimo še pred dnevi na FIS tekmah," je dejala Ferkova, ki je do edinih točk v sezoni prišla na paralelni tekmi.

Herminator na vsakem koraku



Na predvečer slalomskega spektakla je v Flachauu potekala tudi tekma zvezd. Kot predtekmovalec je na njej nastopil tudi najbolj znan prebivalec tega športnega središča na Solnograškem Hermann Maier. Da je to njegov domači kraj, je mogoče opaziti na vsakem koraku. Njegov spomenik stoji na osrednjem trgu, po njem sta poimenovana ulica in tekmovalna proga, njegove podobe smučarje pozdravljajo na številnih plakatih, v središču kraja pa je tudi muzejska soba, v kateri so razstavljeni njegovi globusi in kolajne.

Flachau, slalom:

