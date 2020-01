Smukaška kraljica pričakuje Ilkino rokavico

"Pride tudi takšna tekma. Vsej ekipi ni šlo. Kljub solidnemu smučanju ni bilo prave hitrosti. Na koncu je vseeno, ali gre za domačo tekmo. Če rezultat ni dober, sem vedno razočarana. Po drugi strani pa vem, da nisem pozabila smučati. Že čez slaba dva tedna bom imela novo priložnost, da to dokažem," je po sobotnem smuku z glavo zmajevala 30-letna avstrijska smukačica Nicole Schmidhofer, ki je ob krstni zmagi Corrine Suter pristala na zase skromnem 14. mestu, kar je bil njen najslabši smukaški rezultat v zadnjih dveh letih.

V Lake Louisu je bila pred tem prva in sedma, tako da v smukaškem seštevku svetovnega pokala zaseda tretje mesto z 71 točkami zaostanka za Suterjevo in 28 za češko dvoživko Ester Ledecko. "Malce me moti ta raztrganost sezone. Smo sredi januarja, pa nismo imele prav veliko smukaških preizkušenj. Rezultati? Dobro, lahko bi bilo bolje. Morda malce preveč nihanj. A ponavljam, prihajajo nove tekme in priložnosti za večjo rezultatsko stabilnost," razmišlja Avstrijka, katere cilj je vrnitev na vrh in ubranitev malega kristalnega globusa.

Ilki Štuhec sta ob zadnji zmagi (Val Gardena 2018) družbo na stopničkah delali Tina Weirather in Nicole Schmidhofer. Foto: Sportida

Temelje svojega prvega in edinega globusa je Schmidhoferjeva predlanskim postavila v Lake Louisu, kjer ji je uspel klasični kanadski dvojček zmag. V nadaljevanju smukaške sezone se je še dvakrat povzpela na zmagovalni oder, kar je ob točkovni razpršenosti konkurence zadostovalo za skupno zmago. Prav ji je prišel tudi predčasen konec sezone Ilke Štuhec, ta se je po zmagi na svetovnem prvenstvu v Aareju poškodovala tri tekme pred koncem.

Foto: MaPa In kako zadnja smukaška kraljica gleda na tokratno vrnitev Štuhčeve, ki je po rezultatsko podpovprečnem začetku sezone v soboto s sedmim mestom napovedala boljše nadaljevanje? "Po poškodbi se ni lahko vrniti. To se vidi tudi pri Ilki. Kljub vsemu ji gre precej dobro. Ko bo imela v nogah še kakšni dve tekmi več, bo znova nevarna v boju za sam vrh," slovensko rokavico izziva pričakuje zmagovalka štirih tekem svetovnega pokala, ki je v reprezentanci pozdravila tudi prestopnico iz Ilkinega tabora, kineziologinjo Anjo Šešum. "Dobro se je znašla," pravi, na vprašanje, kakšno je skupno delo, pa skrivnostno odgovarja: "O tem ne bi govorila."

Bolj zgovorna je bila, ko smo se ob koncu krajšega pogovora dotaknili njenega prestopa med lovce na hitrostne rekorde. Marca se je namreč v Varsu v Franciji udeležila svetovnega prvenstva v hitrostnem smučanju. Želela je preseči mejo 200 km/h. Na koncu so ji namerili kar 217,78 kilometra na uro, kar je zadostovalo za četrto mesto. "Izjemna izkušnja. Nor občutek. Nisem imela tekmovalnih ambicij. Želela sem se zabavati. Zdaj sem z mislimi povsem pri alpskem smučanju. Ko pa se bom enkrat odločila za upokojitev … Kdo ve, morda se vrnem in še malce popravim svoj rekord," je končala Korošica, ki je s tem slovenski, sicer moški rekord zgrešila za 23 km/h. Lastnik najbolj drzne slovenske smučarske znamke (240 km/h) je namreč Aleš Brezavšček.