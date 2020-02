Družinska tragedija ameriške smučarske šampionke

"Naša gora, naš ocean, naš sončni vzhod, naše srce, naša duša, naše vse," je med drugim o očetu zapisala 24-letna dvakratna olimpijska prvakinja in dodala, da ga bodo vsi pogrešali.

Jeff Shiffrin, po poklicu anestezist, je skupaj z ženo Eileen več let močno podpiral vzpon svoje hčerke v svetovnem pokalu alpskega smučanja. O vzroku njegove smrti za zdaj še ni novic. Spletna stran skiracing poroča, da naj bi se 65-letnik ponesrečil doma.

My family is heartbroken beyond comprehension about the unexpected passing of my kindhearted, loving, caring, patient, wonderful father. Our mountains, our ocean, our sunrise, our heart, our soul, our everything. He taught us so many valuable lessons... pic.twitter.com/sqJB5SlOrn