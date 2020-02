Novo razočaranje za Ilko in naval veselja v italijanskem taboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prizorišče olimpijskih iger v Sočiju je danes gostilo četrti superveleslalom za ženske v tej zimi. Največ veselja je bilo v italijanskem taboru, kjer so se veselili dvojnega vodstva. Zmagala je Federica Brignone, to je že njena četrta zmaga v tej zimi, njena rojakinja Sofia Goggia je bila druga. Edini slovenski predstavnici v hitrih disciplinah v tej zimi Ilki Štuhec se je nastop ponesrečil. Za vodilno je namreč zaostala za kar tri sekunde in pristala na 24. mestu med samo 31 uvrščenimi. V cilju je le nemočno skomignila z rameni.