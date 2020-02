Štuhčeva in tekmice ostale brez smuka

Ilka Štuhec in preostale smukačice so ostale brez sobotne smukaške preizkušnje.

Nič ne bo s sobotnim smukom za ženske v Sočiju. Organizatorjem, ki so morali v preteklih dneh zaradi vremenskih nevšečnosti odpovedati vse tri treninge, tudi v soboto ni uspelo izpeljati obveznega treninga smuka. Prirediteljem proge ni uspelo ustrezno pripraviti, tako da so šesto smukaško preizkušnjo sezone odpovedali. Ali jo bodo nadomestili in kje, še ni znano.

Po Lake Louisu, Altenmarktu-Zauchensee in Banskem so specialistke za hitre discipline zbrane v ruskem Sočiju, kjer bi moral biti danes na progi Rosa Hutor šesti smuk sezone svetovnega pokala. A organizatorjem ni uspelo prirediti tekme. V preteklih dneh, ko so nagajali sneg, dež in megla, so odpovedali vse tri treninge.

Načrt je bil, da obvezni smukaški trening izpeljejo tik pred sobotno preizkušnjo, a smučarke niso dobile zelene luči za preizkus proge, saj jim te ni uspelo ustrezno pripraviti. Posledično so smuk odpovedali. Ali ga bodo prestavili in kam, uradno še ni znano. Naslednji smuk dekleta čaka prihodnji konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu.

V nedeljo je v Sočiju ob 9. uri predviden še superveleslalom, a tudi ta je za zdaj še pod vprašajem.

Vodilna v smukaški razvrstitvi je Corinne Suter, ki ima 16 točk prednosti pred Mikaelo Shiffrin. Američanka se je odločila, da izpusti tekmi v Rusiji, kar se je za zdaj izkazalo za dobro odločitev.

Soči, štartna lista: