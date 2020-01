Zlata lisica v strahu pred odjugo

Če bi Markus Mayr kot snežni kontrolor Mednaroden smučarske zveze in obenem tudi šef ženskih tehničnih tekem Pohorje obiskal danes, bi brez oklevanja prižgal zeleno luč za 56. Zlato lisico. O tem sta prepričana generalni sekretar mariborskih tekem Srečko Vilar in vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Pozitivno oceno sicer pričakujeta tudi prihodnji četrtek, ko je predvidena snežna kontrola, a ob tem prikimavata mnenjem, da vremenska napoved ni ravno skladna s štajerskimi smučarskimi pričakovanji.

"O paniki še ne moremo govoriti. O slabi volji in zaskrbljenosti vsekakor. Ni prijetno, ko lahko le gledaš proti pohorski strmini, pa se je ne moreš lotiti. Čakamo. Čakamo, da preživimo," slikovito pripoveduje Vilar, ki se boji napovedanega dviga živega srebra. Vremenoslovci namreč že za konec tedna napovedujejo deset stopinj Celzija.

Razmere bi močno poslabšal še morebiten veter z južne strani. "Morda se bodo ušteli. Tako kot so se Avstrijci, ko so nam pred dnevi dejali, naj hitro zapustimo Schladming, ker cesta kmalu ne bo več prevozna, pa je bilo potem snega le za vzorec," dodaja dolgoletni generalni sekretar.

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zdaj branijo "toti breg"

Mariborčani so prepričani, da so v začetku leta pripravili zadostne količine snega in jih večinoma že razgrnili po celotni progi, pri čemer so pazili na enakomerno višino snega. Pri pripravi snega so se dodobra oklenili posodobljenega zasneževalnega sistema, s katerim so tudi na Pohorju stopili v novo stoletje.

"Izkoristili smo vsako minuto ugodnega vremena. V tem trenutku imamo na vseh predelih proge toliko snega, da bi lahko izpeljali tekmo. Potrebujemo pa še od dve do tri mrzle noči za popolnitev oziroma odpravo posledic škode, ki jo bo prinesla otoplitev," poudarja Vilar.

Prikimal mu je tudi Dragšič. "Javljam se s terena. Štart je pripravljen. Zdaj pa moramo braniti 'toti naš breg'. Pogoji so, kakršni so. Treba se bo boriti. Iz dneva v dan. Podlaga je kompaktna, tako da tudi ob otoplitvi izgubljamo manj, kot bi sicer. Danes smo še na varni strani. Upam, da tako ostane," pravi nekdanji smučar v vlogi vodje tekmovanja.

Petra Vlhova si v Mariboru lahko obeta glasno podporo. Foto: Reuters Slovaška invazija

Vprašanja o pomanjkanju snega in visokih temperaturah so sicer že kar del železnega repertoarja priprav na tekmi s ciljem na vsega 340 metrov nadmorske višine. V zadnjem desetletju se je tekmovanje trikrat selilo v Kranjsko Goro, leta 2011 pa je bilo odpovedano.

Letos so bili sicer pod Pohorjem veliko večji optimisti, saj so posodobili sistem zasneževanja in v zbiralnike vode namestili ohlajevalne naprave. Tudi zaradi tega je zdaj proga kompaktna. "Da je le ne bi načela odjuga," dodajajo Mariborčani, ki so pripravili tudi proračun v višini 1,1 milijona evrov.

Zadovoljni so tudi s prodajo vstopnic. Ob domačih navijačih si lahko obetajo tudi pravo slovaško invazijo. Zaradi odličnih rezultatov Petre Vlhove so namreč slovaški navijači postali stalnica slalomskih in veleslalomskih preizkušenj. Maribor pa je zanje mikaven tudi zaradi geografske bližine.