Tina Maze sporoča Kranjcu: Globuse se osvaja na zadnjih tekmah

Najboljše smukačice svetovnega pokala so v četrtek zjutraj ostale še brez drugega uradnega treninga pred sobotnim smukom v olimpijskem smučarskem središču Roza Hutor nad Sočijem. Rusi skupaj s slovenskim šefom ženskega dela svetovnega pokala Petrol Gerdolom ter smučarsko karavano s svetovno prvakinjo Ilko Štuhec zdaj upajo, da jim bo uspelo pod streho spraviti vsaj petkov trening, ki je tudi predpogoj za sobotno tekmo.

Spomnimo, lani so morali v Rdeči Poljani odpovedati obe preizkušnji. Precej boljši je bil ruski organizacijski izplen pred šestimi leti, ko so tam potekale olimpijske igre. Z veseljem se jih spominja tudi Tina Maze, ki je tam osvojila zlati odličji v veleslalomu in smuku. Ob velikem kristalnem globusu je bil to vrhunec njene kariere, ki jo je uradno končala pred tremi leti v Mariboru.

Žan Kranjec: trenutno prvo ime slovenskega alpskega smučanja Foto: Sportida Spomini ostajajo, Mazejeva pa je odprla novo stran v svojem življenju. Pravi, da je na prvem mestu družina. Klasične druge kariere z redno zaposlitvijo nima. Ohranila je stik s številnimi partnerji in pokrovitelji še iz tekmovalnih dni, v stiku s smučanjem pa ostaja tudi kot gledalka. V tej vlogi jo med slovenskimi smučarji najbolj navdušuje Žan Kranjec, ki bo v nedeljo prvič nastopil z rdečo majico vodilnega veleslalomista svetovnega pokala.

"Žan že nekaj let konstantno napreduje. Nad tem sem navdušena. Želim mu, da ostane zbran vse do konca sezone. Globuse se namreč osvaja na zadnjih tekmah. Priti do tja je ena stvar, ohraniti živce pa druga," pripoveduje Mazejeva, ki se je razgovorila tudi o novi razporeditvi kart v moškem alpskem smučanju po upokojitvi Marcela Hirscherja in vračanju Ilke Štuhec. Več v spodnjem videu.