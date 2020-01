Slovenci 40 let po prvencu lovijo Stenmarka

Na vprašanje, kje ste bili na današnji dan pred štirimi desetletji, med aktivnimi slovenskimi alpskimi smučarskimi reprezentanti ne boste prejeli odgovora. Vsi so namreč rojeni več let po 20. januarju 1980. To pa je datum, ki je z odebeljenimi črkami vpisan v zgodovino slovenskega alpskega smučanja. Na tisto tretjo nedeljo v letu je namreč takrat 23-letni Tržičan Bojan Križaj po virtuoznem smučarskem plesu med slalomskimi količki v slovitem Wengnu kot prvi Slovenec stopil na najvišjo stopničko tekme svetovnega pokala. Tedaj je za 17 stotink sekunde prehitel legendarnega Šveda Ingearja Stenmarka, tretji pa je bil Paul Frommelt iz Liechtensteina.

Rok Petrovič in Bojan Križaj: junaka iz "jugoobdobja" Foto: Janez Pukšič, hrani: MNZS

Švedska ovira

Na poti do prve zmage je Križaj v dobrih dveh letih osemkrat stal na odru za zmagovalce. Štirikrat je bil drugi. V prav vseh teh primerih pa je bil pred njim izjemni Stenmark. "Tekmovati s Stenmarkom je bila nočna mora. Ne le zame, temveč za ves rod," je večkrat poudaril Križaj, ki je v svoji karieri 12 tekem v svetovnem pokalu in še eno na svetovnem prvenstvu končal na drugem mestu, jasno – za Stenmarkom. "Ko je želel zmagati, je pač zmagal. Pritisnil je na stopalko za plin in nas deklasiral," se spominja Križaj, ki je v želji po zmagah večkrat prekosil samega sebe in, tudi po Stenmarkovi "zaslugi", odstopil.

Vedno prvi

Kljub nastopanju v eri velikega Ingemarja si je Križaj zagotovil večno mesto med legendami slovenskega alpskega smučanja. Slavil je osem zmag svetovnega pokala, mali kristalni globus in srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu. A še večjo težo imajo njegovi dosežki, če jih umestimo v zgodovinski in družbeni kontekst. Prav z njegovimi uspehi se je v osemdesetih letih preteklega stoletja v Sloveniji sprožila smučarka evforija. Za seboj je potegnil vso generacijo (Boris Strel, Jure Franko, Rok Petrovič, Mateja Svet …), posledično pa se je v Sloveniji ukoreninila športna kultura spremljanja smučarskih tekem.

Od Bojana do Žana: (še) premalo za Stenmarka

Po Križaju je do zmage v svetovnem pokalu prišlo še 20 njegovih rojakov. Kot zadnji trenutno najboljši veleslalomist "belega cirkusa" Žan Kranjec. Z zmagama v decembru 2018 in nedavno v Adelbodnu je število slovenskih zmag dvignil na 84. Od tega jih je daleč največ, kar 26, prispevala Tina Maze. Vseeno pa slovenski alpski smučarji z vsemi svojimi zmagami še zaostajajo za opusom večkrat omenjenega Ingemarja Stenmarka. Ta je kot rekorder svetovnega pokala dobil 86 tekem.

Slovenski zmagovalci tekem svetovnega pokala

26 zmag – Tina Maze

9 - Ilka Štuhec

8 – Bojan Križaj

7 – Mateja Svet

6 – Špela Pretnar

5 – Rok Petrovič in Urška Hrovat

3 – Jure Košir

2 – Andrej Jerman in Žan Kranjec

1 zmaga – Veronika Šarec, Grega Benedik, Andrej Miklavc, Boštjan Kline, Matjaž Vrhovnik, Nataša Bokal, Mitja Kunc, Katja Koren, Alenka Dovžan, Mojca Suhadolc in Boris Strel

Uvrstitve na stopničke

Tina Maze 81

Bojan Križaj 33

Mateja Svet 22

Jure Košir 20

Ilka Štuhec 17

Urška Hrovat 14

Špela Pretnar 13

Rok Petrovič 9