V čakanju na veleslalomsko (od)rešitev

Skupno le 29 točk so slovenski alpski smučarji vknjižili na petih tekmah v zadnjih štirih dnevih. Pravzaprav sta jih prispevala le Štefan Hadalin, ki se ne more otresti napak, in Ilka Štuhec, pred katero je nova priložnost v ruskem smučarskem središču Rosa Hutor, kjer pa jo je organizatorjem zagodlo vreme.

Zaradi slabih vremenskih razmer so organizatorji ženskih smučarskih tekem v olimpijskem središču Rosa Hutor na Rdeči poljani nad Sočijem odpovedali sredin uradni trening pred sobotnim smukom. Urnik sicer predvideva še dva termina za preizkus proge, zato Ilka Štuhec in tekmice upajo na novo priložnost. Mariborčanka ob tem ne skriva nelagodja ob trenutni formi. Z izjemo sedmega mesta v Zauchenseeju je namreč obsojena na uvrščanje okrog dvajsetega mesta, kar pa so, kljub zadevanju vloge povratnice po poškodbi, dosežki, ki je ne zadovoljujejo.

Za preboj bo potrebovala več samozavesti, napadalne ostrine in spretnosti v tehnično zahtevnih delih. "Trenutno mi najbolj manjka samozaupanja. To je bilo na zahtevni progi v Banskem, kjer so si zavoji sledili eden za drugim, kot v kakšni drugi disciplini, težko pridobiti. Poskušala sem poiskati nekaj pozitivnih stvari. Moram potrpežljivo počakati na naslednjo priložnost v Sočiju," razmišlja Štuhčeva, ki upa na vremenski zasuk, saj se že dobro spominja, da je lani zaman čakala na priložnost v Sočiju.

Ilka Štuhec je zaradi slabe vidljivosti ostala brez sredinega treninga. Foto: Gulliver/Getty Images

Še bolj skromen je slovenski moški smukaški izkupiček. Sobotni smuk v Kitzbühlu je bil namreč še peti zaporedni brez ene same slovenske točke. Niz, i Slovencem nikakor ne more biti v čast. "Še sam ne vem, kje iskati vzroke. Treba bo analizirati in oceniti, kaj se dogaja s slovenskim smukom. Obeti so bili po treningih zaradi nekaj dobrih odsekov boljši. Na tekmi pa ne bi mogel najti dobrega odseka. Upam, da se bodo glave ohladile, fantje pa bodo gradili na superveleslalomskih dosežkih," je ob koncu tedna z glavo zmajeval trener Grega Koštomaj, ki je v začetku leta zamenjal Petra Pena. Zdaj misli usmerja proti sobotnemu smuku v Garsmich-Partenkirchnu.

Kitzbühel je razočaran zapuščal tudi Štefan Hadalin, ki je nato novo priložnost iskal v torkovem večernem spektaklu v Schladmingu. Po enaindvajsetem mestu po prvi vožnji se mu je poskus napada v drugo ponesrečil, tako da je preizkušnjo končal na 25. mestu. Resda s točkami, a novim signalom, da po spodbudnem januarskem začetku njegov slalom ni na želeni ravni. "Ostati mora pozitiven, čeprav me jezi, da voženj nisem sestavil od štarta do cilja. Vsekakor pa je bilo bolje kot v Kitzbühlu," je dejal najboljši slovenski slalomist.

Štefan Hadalin bo naslednje slalomske priložnosti deležen 8. februarja v Chamonixu. Foto: Sportida

Drugačen torkov pristop je pohvalil tudi trener Klemen Bergant, ki pa vseeno ne skriva, da v prihodnje pričakuje več. "Štefan ima določene težave. Za reševanje le-teh pa potrebuje več energije, kot pa je to normalno. Zaradi tega v spodnjih delih prog ni natančnosti in tveganja. S temi uvrstitvami ne smemo biti zadovoljni. Sposoben je več. Lahko pa začne graditi na smučanju iz zgornjih delov prog," pripoveduje glavni trener slovenske ekipe za tehnični disciplini, ki je v torek prost dan namenil Žanu Kranjcu.

Prav Kranjec bo kot najsvetlejša točka slovenskega smučanja v sezoni 2019/20 ta teden pred posebno nalogo. V nedeljskem petem veleslalomu sezone v Garmisch-Partenkirchnu bo namreč kot prvi moški slovenski alpski smučar nastopil z rdečo majico vodilnega veleslalomista sezone. V tej zimi je bil ob zmagi v Adelbodnu že dvakrat tretji in enkrat četrti, zato so pričakovanja o vrhunski rezultatski popestritvi povsem upravičena.