Avstrijec ni zdržal pritiska, Kristoffersenu prestižna zmaga, vdor na smučišče in točke Hadalina

Stopničke so zasedli Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault in Daniel Yule.

Stopničke so zasedli Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault in Daniel Yule. Foto: Guliver/Getty Images

Henrik Kristoffersen se je s prestižno zmago na nočnem spektaklu še utrdil v vodstvu skupnega in slalomskega seštevka svetovnega pokala, družbo na stopničkah pa sta mu danes delala Francoz Alexis Pinturault in zmagovalec nedavnega slaloma v Kitzbuhlu, Švicar Daniel Yule. Kristoffersen je do zmage prišel kljub večji napaki v finalni vožnji, ki pa ga je, kot kaže, le podžgala in je ciljno črto prečkal s 34 stotinkami sekunde prednosti pred Pinturaultom.

To je bila Kristoffersenova 21. zmaga v karieri, 17. slalomska in četrta v Schladmingu. Po številu zmag na tem klasičnem avstrijskem prizorišču se je izenačil z domačima legendama Benjaminom Raichom in Marcelom Hirscherjem.

Schwarz se je zlomil, Noel močno poskočil

Vodilni iz prve vožnje, domači adut Marco Schwarz ni zdržal pritiska in je v finalu odstopil, izjemen skok po lestvici pa je uspel Francozu Clementu Noelu, ta se je po napaki na prvi progi komaj prebil med 30 finalistov, a nato z najboljšim časom finala napredoval vse do četrtega mesta.

Štefan Hadalin je bil edini slovenski predstavnik na nočnem slalomu v Schladmingu. Zasedel je 25. mesto. Foto: Guliver/Getty Images

Hadalin do točk

Slovenske barve je na današnjem slalomu branil zgolj Štefan Hadalin, saj se Žan Kranjec te dni posveča treningom veleslaloma. Hadalinu se že prva vožnja ni najbolj posrečila, zasedel je 21. mesto, v finalu pa je še nekoliko zdrsnil po lestvici in tekmo končal kot 25.

Foto: Guliver/Getty Images

Vdor na smučišče

Za zanimiv trenutek je poskrbela mladenka, ki se ji je uspelo prebiti mimo varnostnikov in je z napisom "Počivaj v miru, Kobe" stekla po delu strmine čez ciljno črto in prekinila žarek merilnih naprav, tik preden je v cilj prismučal Italijan Alex Vinatzer. Ker so se ure ustavile predčasno, je bil prepričan, da je Noelu prevzel vodstvo, dosežek je prešerno praznoval, dokler prireditelji rezultata niso popravili in Italijana obvestili, da je v cilj prišel s tretjim časom. Na koncu je bil šesti.

Naslednji slalom svetovnega pokala bo 8. februarja v Chamonixu, do konca sezone so na koledarju še štirje.

Schladming, nočni slalom:

Svetovni pokal, skupno (25/44): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 841 2. Alexis Pinturault (Fra) 722 3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 700 4. Matthias Mayer (Avt) 692 5. Beat Feuz (Švi) 577 6. Dominik Paris (Ita) 556 7. Vincent Kriechmayr (Avt) 538 8. Daniel Yule (Švi) 495 9. Clement Noel (Fra) 450 10. Kjetil Jansrud (Nor) 434 ... 16. Žan Kranjec (Slo) 306 53. Štefan Hadalin (Slo) 109 84. Martin Čater (Slo) 50 91. Klemen Kosi (Slo) 44 100. Miha Hrobat (Slo) 37 135. Boštjan Kline (Slo) 10 Slalom (8/12): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 552 2. Daniel Yule (Švi) 495 3. Clement Noel (Fra) 450 4. Alexis Pinturault (Fra) 286 5. Ramon Zenhäusern (Švi) 278 ... 19. Štefan Hadalin (Slo) 97 44. Žan Kranjec (Slo) 22 ...

Preberite še: