Ilka Štuhec pred grenkim spoznanjem: Manjka mi samozaupanja

Po prespani noči in poti v rusko smučarsko središče Soči - to je leta 2014 gostilo zimske olimpijske igre, konec tedna pa bosta tam na sporedu smuk in superveleslalom - llka Štuhec razmišlja zgolj o prihodnosti.

"Sama se moram najbolj truditi za to, da ostanem mirna. Vem, da dobro delam. Sicer je že nekoliko obrabljena fraza, a vendarle, letos sem na treningu že pokazala zelo dobre vožnje. To moram še večkrat ponoviti, dajati vse od sebe in verjeti, da se bo to slej ko prej pokazalo tudi na tekmi," so besede Štuhčeve povzeli na njeni spletni strani.

Vajena iskanja rešitev

29-letna Mariborčanka, ki se je že večkrat znašla v težkem položaju in je vajena iskanja rešitev, meni, da sta edina prava pot pogled, usmerjen v prihodnost, in osredotočanje na novo preizkušnjo.

Leta 2014 je na olimpijskem smuku v Sočiju zasedla 10. mesto. Foto: Reuters

"Trenutno mi najbolj manjka samozaupanje," priznava. "Tega je bilo na zahtevni progi (v Banskem, op. a.), kjer so si zavoji sledili drug za drugim, kot je običajno za kakšno drugo disciplino, težko pridobiti. Poskušala sem poiskati nekaj pozitivnih stvari."

S tem se strinja tudi njen trener Stefan Abplanalp, ki je prepričan, da je pri iskanju žarkov upanja najbolj ključno to, da čim prej pozabijo na predstave v Banskem in samozavest gradijo na Ilkini smukaški predstavi v Zauchenseeju. Tam je osvojila 7. mesto in ob tem priznala, da se ji je po dobri predstavi odvalil kamen od srca.

"Ilko moramo spraviti v pravi tok, ritem. Nekatere tekme so bile boljše, na njih moramo graditi. Na tekme, kot je bila v Banskem, se ne smemo preveč ozirati," je še enkrat opozoril Abplanalp.

Konec tedna hitrih disciplin v Sočiju

Možnosti za popravek medlega vtisa v tej sezoni bo Štuhčeva imela že ta konec tedna, ko bo v Sočiju konec tedna hitrih disciplin. V soboto bo na sporedu smuk, dan pozneje pa superveleslalom. Tekmovalke se bodo s progo spoznavale v četrtek in petek, ko bosta na sporedu smukaška treninga.